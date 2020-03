Dupla armada rouba veículo na porta de hotel e é presa no centro da cidade

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de domingo, 08, o ajudante geral Mateus Luiz Gonçalves Lopes, de 18 anos, residente na rua Bahia, fundos, no bairro Peliciari e apreendeu um adolescente de 16 anos, da Vila Botega, acusados de praticarem um roubo de veículo durante a madruga do mesmo dia, de um hóspede do hotel Savana, localizado na rua Gabriel Teixeira de Barros, Vila Mineira. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. O veículo foi devolvido ao proprietário.

Segundo informações do boletim de ocorrência, logo depois de roubarem o veículo, a mesma dupla tentou roubar um telefone celular de um ciclista, que saiu correndo, mas reconheceu um dos autores da tentativa.

O ROUBO

O crime aconteceu na madrugada de domingo, 08, por volta das 4:30, a dupla formada pelos dois jovens e armada, entrou na frente do condutor de um veículo GM Tracker vermelha placas GEZ – 0256, São Paulo/SP, cujo condutor estava hospedado no hotel Savana e havia saído para se alimentar. A dupla armada teria entrado na frente do veículo e, mediante grave ameaça, levaram o citado veículo, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e passou a patrulhar com objetivo de localizar o veículo e os autores do roubo.

LOCALIZAÇÃO DOS CRIMINOSOS

Por volta das 13h45, ainda com a atenção voltada para o veículo roubado os Policiais, ao passarem pela rua Paraíba, avistaram um veículo com as mesmas características já sem as placas ocupado por dois indivíduos que foram imediatamente abordados.

Constataram que tratava-se de um maior e um menor de idade, ambos moradores de Andradina.

Pela numeração do chassi fizeram a pesquisa via COPOM e constataram que tratava-se do mesmo veículo roubado horas antes.

Ambos receberam voz de prisão e de apreensão respectivamente e foram encaminhados ao Plantão Permanente onde tomaram conhecimento que esta mesma dupla, já de posse do veículo, havia praticado um segundo roubo a um condutor de bicicleta nas imediações do local, ocasião em que tentaram levar seu celular, não obtendo êxito por ter a vítima se evadido do local em alta velocidade com sua bicicleta.

RECONHECIMENTO

Esta vítima da tentativa de roubo foi deslocada até o Plantão, reconheceu sem sombra de dúvidas a dupla detida como sendo a mesma que havia praticado o roubo tentado contra ele.

A vítima do roubo ao veículo foi também contatada e reconheceu o adolescente com certeza como envolvido no crime e teve dúvidas quanto ao maior, por este estar encapuzado no momento do fato.

Diante dos fatos, o adolescente recebeu voz de apreensão e o maior voz de prisão por Roubo consumado (veículo) e Roubo tentado (vítima da bicicleta).

Ambos foram presos e encaminhados à carceragem à disposição da justiça.

O veículo foi liberado ao seu legítimo proprietário, que enalteceu o profissionalismo e a tenacidade dos policiais militares que, em nenhum momento desistiram, persistindo durante muitas horas até obterem sucesso em prender os criminosos e retirar de circulação duas pessoas nocivas à sociedade, restituindo a rés furtiva a seu legítimo proprietário.

MENORES EMBRIAGADOS EM VEÍCULO

Ainda pela parte da manhã, enquanto várias equipes da PM tentavam localizar os autores do roubo e da tentativa, quando, algum tempo depois avistaram pela rua Fernando Esteves Batista, cruzamento com a rua Arécio Favaro, um veículo GM Ômega, na cor preta, acidentado, dentro de um terreno baldio.

Foi realizada a abordagem e revista pessoal em todos e nada de ilícito foi localizado com o condutor, passageiros e veículo. Ao verificar administrativamente a situação do condutor, foi constatado que o mesmo era menor de idade e estava embriagado. Foi submetido ao teste do etilômetro, onde o resultado foi de 0,90 mg/L (três vezes mais do que o antigo índice permitido) .

Diante da situação, o condutor e as passageiras, que também eram menores de idade , foram conduzidos ao plantão policial, onde a ocorrência foi assistida pelos genitores dos menores.

Foi elaborado o ato infracional de embriaguez ao volante e menor de idade na condução de veículo automotor. Todos foram ouvidos e liberadas aos responsáveis.

Foram tomadas todas as medidas administrativas cabíveis (multas pelas infrações cometidas) e o veículo foi liberado ao um condutor devidamente habilitado e não alcoolizado.