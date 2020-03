Construtor é preso pela PM acusado de tráfico na cohab Gasparelli

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite do dia 02, o construtor Jesus da Silva, conhecido por “JS”, de 29 anos, residente ao lado de uma igreja evangélica na rua Júlio Francisco dos Santos (antiga 9), da cohab Gasparelli, acusado de tráfico de entorpecente, depois de surpreendido com porções de crack, balanças de precisão, R$ 2.069,00, e sacolas plásticas recortadas usadas para embalagem, da droga. Encaminhado ao plantão da Delegacia de Polícia, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça para apresentação em audiência de custódia posteriormente.

A prisão do construtor, bastante conhecido nos meios policiais pela denúncias de tráfico de entorpecentes, segundo informações, aconteceu quando uma equipe de Força tática da PM formada pelo sargento PM Aguilera, cabos PMs Magno, Coutinho e Costa Júnior, realizava patrulhamento pelo bairro Gasparelli e quando passavam pela rua Júlio Francisco dos Santos (antiga 9), depararam com ele próximo ao portão de sua casa.

Quando ele avistou a viatura militar, portou-se de maneira suspeita, enfiando a mão no bolso da bermuda que trajava e saindo correndo para o interior da moradia, deixando cair a chave de um carro, um celular de cor preta, tela trincada, marca Motorola e um invólucro plástico de cor alaranjada, contendo substância amarelada com odor e características de ser, aparentemente, crack, que após pesagem, aferiu peso, aproximado de 1 grama.

Devido ao estado de flagrante foi efetuado o acompanhamento e ele foi abordado já no interior do banheiro, dando descarga no vaso sanitário. Foi abordado e realizada busca pessoal, nada de ilícito, a princípio sendo encontrado.

Questionado se possuía algo de ilícito na residência, alegou que não, sendo solicitado que autorizasse a entrada dos policiais militares na residência, além dele permanecer na moradia para realização da busca domiciliar. Foi dada ciência ao sub área, Capitão PM Valdomiro.

Durante as diligências no imóvel os PMs encontraram no armário da cozinha, sobre um forno elétrico, uma balança de precisão de cor prata, sem marca aparente em perfeito estado de funcionamento e uma gilette, ambos com resquícios de crack, uma tesoura, uma faca de serra e sacolas plásticas recortadas;

Já na parte superior do mesmo armário, localizaram outra balança de precisão de cor prata, sem pilha e outra gilette, além de um aparelho celular marca LG e um Samsung, ambos inoperantes e, dentro de uma carteira feminina a quantia de R$ 2.069,00 em notas diversas

Indagado acerca do material ilícito e do dinheiro encontrados, “JS” admitiu a propriedade da droga, alegando ter adquirido de um desconhecido e que era para consumo próprio, haja vista, ser dependente químico. Que a balança era para conferir o peso da droga adquirida e que o dinheiro era proveniente da pensão e da aposentadoria da sogra.

Como os policiais militares já estavam monitorando o indiciado, devido as várias denúncias existentes, pelo fato de um dependente químico ter sido surpreendido na cidade de Castilho e admitindo que havia comprado a droga de “JS” no último dia 29/02, e na noite de segunda-feira, 02/03, ter avistado um viciado saindo da casa do autuado e o surpreendido com cinco porções de crack, além de já ser do conhecimento da Polícia Civil a prática do tráfico, inclusive tendo realizado vistoria domiciliar a poucos dias atrás, foi dada voz de prisão em flagrante delito para o acusado por infringência do artigo 33 da lei 11.343/06, lido os direitos constitucionais dele e em seguida conduzido, sem o uso de algemas, até o plantão permanente, onde foi apresentado ao delegado Rafael Sangaleto, que após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão, autuando-o em flagrante delito por tráfico de drogas, sendo recolhido em uma das celas existentes e disponíveis no plantão permanente até a apresentação na audiência de custodia.

A ocorrência teve o apoio dos cabos PMs Lima Augusto e Delvito.