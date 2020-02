Mulher sofre ferimentos leves pelo corpo em acidente na Rondon

CASTILHO – Uma jovem de 24 anos, residente em Andradina, sofreu ferimentos pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de quarta-feira, 19, na rodovia Marechal Rondon, próximo do KM 652, próximo ao posto de gasolina Rodotruck. Ela foi socorrida pelo resgate da concessionária da rodovia ao hospital José Fortuna reclamando de dores em um dos pés, foi medicada e posteriormente liberada. A Polícia Rodoviária registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a jovem saiu de Castilho e se deslocava para Andradina, pista interior/capital, dirigindo a picape GM Montana, na cor prata, quando, pouco mais de um quilômetro de sair daquele trevo, perdeu o controle de direção, passou sobre a canaleta central de escoamento de águas pluviais e foi parar nomeio do pasto, do outro lado da rodovia (sentido contrário ao que seguia).

Por sorte não vinha nenhum outro veículo naquele momento, evitando consequências desastrosas.

Com o choque, a jovem sofreu trauma no tórax provado pelo cinto de segurança e uma contusão no pé, provocado pelo pedal de freio. Ela mesma saiu do veículo e aguardou o socorro da Via Rondon que, por precaução, encaminhou-a ao hospital José Fortuna, foi avaliada pelo médico plantonista e liberada em seguida.

Parentes dela ao saberem do acidente entraram em contato com a reportagem para obter informações do estado de saúde da vítima, e ficaram aliviados ao saberem que foi de natureza leve. Eles foram até o local dar o suporte necessária à ela e também cuidar da remoção do veículo do local do acidente.