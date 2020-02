Adolescente de 17 anos é flagrado com celular furtado em São Paulo

Ele vai responder por Ato Infracional/receptação, e foi liberado para sua genitora, que acompanhou a ocorrência; celular foi apreendido pela Polícia Civil

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na tarde de terça-feira, 18, o adolescente H. R. S. B., de 17 anos, acusado de Ato Infracional/receptação, ao ser flagrado com um telefone celular com registro de furto em 02 de setembro de 2019, na cidade de São Paulo. Encaminhado ao 1º DP, foi elaborado boletim de ocorrência e ele liberado para sua mãe ao final da ocorrência. O celular ficou apreendido pela Polícia Civil.

A detenção do menor infrator aconteceu durante patrulhamento ostensivo preventivo do CGP 1 – Comando de Grupo Patrulha, com Sargento PM Constantino e cabo PM Amorim, quando visualizaram um rapaz caminhando pela na calçada pela Av. Barão do Rio branco, em frente ao numeral 661. Ao notar a presença policial olhou para trás repentinamente, despertando a atenção dos PMs.

Rapidamente abordado e revistado, nada de ilícito foi localizado com ele, apenas um celular. Durante a abordagem, os PMs consultaram o Imei do celular que ele portava, constatando que era produto de furto em 02set19 conforme boletim de ocorrência registrado na cidade de São Paulo.

Diante dos fatos, o menor infrator foi conduzido ao 1º DP, no banco traseiro da viatura e sem algemas e, após apresentação da ocorrência para o delegado, ele, após formar sua convicção, elaborou o boletim de ocorrência de receptação, liberando o adolescente para sua genitora, R. A. S. B., que acompanhou seu filho durante a apresentação da ocorrência.