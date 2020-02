Comerciária de bicicleta ferida em acidente ao lado da linha férrea

ANDRADINA – A comerciária Mirela Cristina Ribeiro, 19 anos, sofreu escoriações pelo corpo, felizmente leves, e uma contusão no pé esquerdo, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de sexta-feira, 21, no cruzamento das ruas Guaraçaí com Pereira Barreto, bairro Rodoviário. Socorrida pelo resgate dos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberada até o início da noite. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a jovem seguia de bicicleta pela rua Guaraçaí, sentido viaduto ‘Miguelão’ ao termnal rodoviário e próximo daquele cruzamento, foi pela contramão de direção, quando foi surpreendida pela aproximação do Renault Kwid, na cor branco, dirigido pela professora J. C. D., de 45 anos, residente a 100 metros do acidente, que seguia pela rua Pereira Barreto e iria virar à esquerda para acessar a rua Guaraçaí, sentido ao centro.

Segundo a professora, ela parou no cruzamento e olhou para o lado esquerdo, que seria o fluxo normal de veículos. Quando reiniciou a marcha, se assustou com o barulho da pancada e a jovem na bicicleta literalmente ‘voando’ sobre o veículo dirigido por ela.

A própria vítima e testemunhas informaram que a jovem foi para o lado contrário da via com a bicicleta para ficar melhor para acessar a rua Alexandre Salomão, distante apenas 100 metros dali. Com o choque a vítima caiu no asfalto sofrendo as escoriações e a contusão no pé esquerdo.

A bicicleta sofreu entortamento da roda dianteira, enquanto o automóvel sofreu amassamento provocado pelo corpo da vítima e um risco no capô, depois que o guidão da bicicleta bateu forte no local. O veículo era cedido à professora por uma seguradora já que o dela sofreu acidente anterior provocado por uma pessoa que dirigia sob efeito de álcool.