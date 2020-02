Marmorista é capturado por condenação de crime de ato obsceno

ANDRADINA – A Policia Militar capturou na tarde de quarta-feira, 19, o marmorista M. A. C., de 46 anos, residente na rua Vitório Guaraciaba, Vila Mineira, por força de um Mandado de Prisão, em regime inicial semiaberto, por infringência do artigo 233 do cp, (ato obsceno), cometido em 14/03/2019. Encaminhado ao plantão policial, tomou ciência do Mandado de Prisão e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando vaga em uma penitenciária com esse regime de prisão.

A captura do condenado aconteceu durante o patrulhamento ostensivo preventivo (POP), quando os policiais tomaram conhecimento da existência de um mandado de prisão expedido pelo juiz de direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Forum de Andradina/SP, dr Leandro Augusto Gonçalves Santos, contra M. A. C., condenado a pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infringência do artigo 233 do cp, (ato obsceno) data do delito 14/03/2019.

Após efetuarem buscas e coletas de informações, os policiais militares localizaram o marmorista no seu local de trabalho. Em contato com o proprietário do estabelecimento, este foi cientificado da existência do mandado em desfavor de seu funcionário.

M. A. C., foi cientificado da existência do mandado de prisão e em seguida conduzido, sem o uso de algemas, até o plantão permanente, onde foi apresentado ao delegado Raoni Spetic Selva, que após ciência dos fatos, tomou as demais medidas judiciais pertinentes, recolhendo o capturado em uma das celas existentes e disponíveis no plantão permanente”, até ser encaminhado para uma cadeia da região.