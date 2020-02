Diarista é preso pela ROCAM acusado de tráfico na praça do TG

ANDRADINA – O diarista G. S. O., de 25 anos, residente na rua Guiomar Soares Andrade, jardim Alvorada, foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira, 21, acusado de tráfico de entorpecentes na praça do Tiro de Guerra (TG), onde está implantado o Memorial Adélio Sarro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da justiça para apresentação em data posterior em audiência de custódia no fórum local. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe da ROCAM – Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicleta, formada pelos cabos PM Lima Augusto e Delvito, realizava Patrulhamento Ostensivo Preventivo (POP), para coibir uso e tráfico de entorpecentes na praça do TG (Memorial Adélio Sarro), e no interior da praça os policiais observaram duas pessoas conversando e, quando perceberam a presença policial se portaram de maneira suspeita, no ato de negociação de entorpecentes.

De imediato foi realizada a abordagem e busca pessoal nos dois suspeitos até então, ocasião em que foi encontrado com o lubrificador L. M. S. F., 20 anos, 01 porção de maconha.

Indagado a respeito da droga, informou ter comprado a droga do diarista, pagando a quantia de R$ 10,00, e, sendo ele, é frequente essa negociação em outras oportunidades no interior do colégio Álvaro Guião, onde cursa a 8ª• série com o diarista.

Já em busca pessoal no indiciado G. S. O., 25 anos, foi localizada a importância de R$ 10,00, e ao vistoriar a sua bolsa, foram encontradas em uma sacola plástica branca 04 quatro porções de maconha prontas para serem comercializadas e uma camisa de uniforme do Colégio Álvaro Guião.

Indagado, o diarista declarou fazer comércio de drogas no Colégio Àlvaro Guião e na Praça do TG, sendo imediatamente lhe dado voz de prisão.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Permanente onde o diarista foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e recolhido à carceragem do local, permanecendo à disposição da justiça e o lubrificador foi autuado por porte de entorpecentes e liberado ao término da ocorrência.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia no fórum local, para onde foi levado neste sábado, 22, o juiz decidiu que ele vai responder ao processo preso, determinando seu recolhimento ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, permanecendo à disposição da Justiça.