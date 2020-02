Funcionário de retífica ferido em acidente envolvendo duas motos

ANDRADINA – O funcionário de uma retífica, G. L. S., de 28 anos, sofreu escoriações pelo corpo e um corte na boca, ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de quarta-feira, 12, no cruzamento das ruas Paes Leme com Minas Gerais, centro. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado no período da tarde. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a Bros 150cc, na cor vermelha, pela rua Paes Leme, sentido do bairro Stella Maris para o centro e ao chegar no cruzamento citado, foi acertado pela Honda Lead, na cor preta, dirigido por A. S., de 42 anos, que seguia pela rua Minas Gerais, sentido centro/bairro e avançou a sinalização de trânsito. A mulher informou que até parou para um automóvel passar e como não avistou mas nenhum outro veículo, prosseguiu a marcha, acertando a Bros na lateral esquerda.

Com o choque os dois motocicletas caíram no asfalto, tendo o funcionário da retífica levado a pior e necessitando do auxílio dos homens do Corpo de Bombeiros para encaminhamento até a UPA. A mulher sofreu uma escoriação no cotovelo direito, recebeu proteção do ferimento, mas preferiu dispensar ser levada ao médico.

Com o impacto, a Bros sofreu quebra de um retrovisor, do manete de freio, entortamento do pedal de freio e estribo de apoio do pé (traseiro), todos lado esquerdo.