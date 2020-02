Jornalista é preso por condenação em crime violência doméstica

PM o capturou às 8h de sexta-feira, 14, encaminhou-o ao 2º DP, e depois ao fórum, onde foi advertido das exigências a serem cumpridas e liberado em seguida. Condenação de 1 ano é em regime aberto

ANDRADINA – O jornalista Paulo Rodolpho Antoniasi Shinkado, ex-servidor público da Prefeitura de Andradina, foi capturado pela Polícia Militar na manhã de sexta-feira, 14, em cumprimento de Mandado de Prisão (MP), por condenação de um ano de prisão, em regime aberto, expedido pela Comarca de Andradina, por processo anexo à violência doméstica. Encaminhado ao 2º DP, foi posteriormente levado até o fórum local, onde ouviu do juiz as advertências e normas a serem cumpridas e depois liberado.

Shinkado, como é conhecido, ainda estava dormindo por volta de 8h quando a Polícia Militar foi até sua residência cumprir o Mandado de prisão. Ele não ofereceu resistência, e já sabia que poderia ser condenado por violência doméstica, já que sua ex-mulher havia representado (denunciado), contra ele. Ele é apresentador da “Live dos Gordinhos”, no Facebook.

Ele trabalhou por um longo período na Prefeitura de Andradina como chefe do Setor de Fiscalização e exonerado na administração do ex-prefeito Jamil Ono.

Rodolfo Shinkado também é responsável pelo jornal impresso Correio da Noroeste.

Em 2014, ele sobreviveu a um gravíssimo acidente de trânsito na Rodovia Marechal Rondon (SP – 300), quando bateu seu Honda Civic na traseira de uma caminhonete D-10, causando-lhe fraturas no braço direito e corte profundo na cabeça, deixando uma grande cicatriz em sinal de “V”.

OUTRO ACIDENTE

Em abril do ano passado ele sofreu outro grave acidente de trânsito em Três Lagoas/MS, quando perdeu o controle do Peugeot 308, subindo no canteiro central de uma avenida, batendo violentamente contra uma árvore existente no local, ficando hospitalizado em estado grave naquela ocasião. Ao contrário do que falaram, ele não correu risco de morte, apenas ficou inconsciente devido a pancada na cabeça. Saiu do hospital depois de quase um mês.

OUTRO LADO

A reportagem conseguiu conversar com ele via redes sociais na manhã da mesma sexta-feira, 14, quando já havia sido liberado pela Justiça, e foi informada que o processo correu (transitou) em segredo de justiça, já que sua mulher o processava de acordo com denúncia de agressão física e ele nega que tenha havido isso e sim, muito bate boca. Segundo Shinkado, ele acata a decisão da justiça e estará à disposição para outros eventos.

Ele se lançou pré-candidato a vereador nas eleições deste ano de 2020.