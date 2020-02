Trio é preso pela PM acusado de simulação de roubo, ameaça, corrupção de menor, violência doméstica e lesão corporal

PMs foram acionados para o caso de um possível roubo em andamento, mas descobriu que o trio tramou uma simulação para assustar uma mulher, a mando do ex-amásio dela

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira, 12, C. J. O. S., e J. W. V. V., maiores e um adolescente de 16 anos, acusados de simulação de roubo/ameaça/corrupção de menor/violência doméstica e lesão corporal, para apavorar a vitima M. C. V. H., a mando do ex-amásio dela, que não aceitava a separação. O trio foi encaminhado ao plantão policial e os dois maiores ficaram recolhidos, à disposição da justiça. O adolescente foi indiciado por Ato infracional, mas foi liberado para sua genitora ao final da ocorrência.

A detenção do trio aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pela cidade de Andradina, quando policiais militares receberam informação de um possível roubo já ocorrido, no qual três indivíduos encapuzados haviam abordado uma mulher a pé pela rua Dumont Cândido Barbosa, bairro Bela Vista, obrigando-a a entrar num terreno baldio ali existente naquela via.

Imediatamente todas equipes em serviço se deslocaram ao endereço da ocorrência e os policiais fizeram contato com a vitima M. C. V. H., que já estava em sua residência. Ela relatou os fatos ocorridos e que desconfiava que o mandante seria o ex-amásio, que conheceu pela internet e com quem conviveu por aproximadamente 7 meses.

Em ação contínua os militares iniciaram patrulhamento pelo bairro e conseguiram imagens feitas pelas câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais do bairro, que flagrou a ação criminosa e com isso descobriram as características físicas e vestes dos três envolvidos.

Retornando ao patrulhamento pelo bairro Bela Vista, os PMs visualizaram uma pessoa com as mesmas características de um dos autores da ação delituosa, sendo abordado imediatamente. Ele foi identificado como C. J. O. S., (sem passagem criminal) que, em primeiro momento negou ter cometido o crime mas, diante das evidências, confessou ter cometido o crime informando que o ex-amasio da vítima, que reside na cidade de Lorena/SP, tinha “contratado” ele e mais dois por R$300,00 para fazer as ameaças, gravarem a ação pelo celular e enviarem para ele.

C. J. O. S., indicou o segundo autor como sendo J. W. V. V. Como C.J. não portava documentos de identidade, dos policiais foram até a residência dele e, ao desembarcar, perceberam a presença de uma pessoa com características semelhantes a do outro autor.

Foi abordado e identificado como J. W. V. V., (também sem passagem criminal), sendo confirmado ser ele o segundo autor. Ele foi questionado sobre quem seria o terceiro participe e informou que seria o adolescente J. V. L., de 16 anos (passagem criminal por tráfico – artigo 33, cometido na cidade de SP) e que estaria residente há uns três meses no bairro Benfica. J. W., levou os policiais até a residência dele.

P.V. L., foi abordado e após ser indagado sobre o fato delituoso, assumiu ter participado da ação. No momento da abordagem dos primeiros autores, ambos declararam que o adolescente tinha gravado a ameaça proferida à vítima a mando do ex-amásio. J. V. apresentou o celular em que a ação criminosa foi gravada em vídeo e mostrou aos PMs a filmagem da ameaça.

Foi dada voz de prisão e detenção para os maiores C. J. e J.W. e de apreensão para o adolescente J. V., respectivamente.

Os três acusados, juntamente com a vítima, foram conduzidos ao Plantão Permanente, onde a delegada ratificou a prisão em flagrante de C. J. O. S. e de J. W. V. V., liberando o adolescente J. V. L. para a sua genitora.

A vítima M. C., estava em estado de choque, e precisou ser conduzida até a UPA Unidade de Pronto Atendimento, e após ser medicada foi liberada para registro de boletim de ocorrência.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia no forum local, para onde foram encaminhados na quinta-feira, 13, o juiz determinou que os dois aguardem o processo presos, depois de converter as prisões em flagrantes, em prisões preventivas.