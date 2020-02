Polícia Rodoviária prende acusado de contrabando de cigarros

ANDRADINA – A Polícia Rodoviária prendeu na tarde de terça-feira, 04, F. S. B. G., 37 anos, morador de Padre Bernardo/GO, acusado de contrabando de cigarros e descaminho, ao ser flagrado em um ônibus com 4 mil maços de cigarros, isqueiros e cuecas comprados em Pedro Juan Cabalero, no Paraguai. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba, onde foi autuado em flagrante, permanecendo a disposição da Justiça para realização de audiência de custódia. A mercadoria foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu às 15h50 de terça-feira, 04, na base do pelotão da Polícia Rodoviária de Andradina, localizada no quilômetro 631 da rodovia Marechal Rondon (SP – 300) – km 631, durante ação de combate ao tráfico de drogas, contrabando e outros crimes, quando uma equipe do Policiamento Rodoviário de Araçatuba abordou um ônibus de linha regular de transporte de passageiros para vistoria.

Durante entrevista o passageiro F. S. B. G., 37 anos, morador de Padre Bernardo/GO, alegou que havia feito compra de isqueiros e cuecas em Pedro Juan Cabalero, no Paraguai, porém, quando os policiais vistoriaram suas bagagens descobriram que sob as peças de roupa e isqueiros eram transportados um total de 400 pacotes (4.000 maços) de cigarro de origem Paraguaia. Por fim o passageiro alegou que pretendia revender as mercadorias na cidade onde reside.

Diante das circunstâncias F. S. B. G. recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba, onde foi autuado em flagrante por contrabando e descaminho, permanecendo a disposição da Justiça para realização de audiência de custódia.

As mercadorias apreendidas serão encaminhadas à receita Federal.