Ladrão arromba e furta conveniência no centro de Andradina

ANDRADINA – A Polícia Civil vai em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar um bandido que, mediante arrombamento da porta de blindex e da janela de vidro, furtou na madrugada de quarta-feira, 05, uma loja de conveniência localizada no cruzamento das ruas 9 de Julho com Dom Bosco, centro. A Polícia Militar foi acionada e orientou os proprietários a registrarem o fato na Polícia Civil, que será repassado à DIG – Delegacia de Investigações Gerais.

O furto foi percebido na parte da manhã quando os proprietários foram abrir as portas para iniciar os trabalhos e ‘deram de cara’ com a porta de vidro quebrada, além da janela propriamente dita.

Quando fizeram um trabalho de levantamento dos prejuízos, constataram que o autor, ou autores do furto levaram “apenas” o dinheiro que estava no caixa e deixado para troco no dia seguinte. O maior prejuízo vai ficar mesmo com a substituição da porta de blindex e da janela de vidro, aço em torno de R$ 1 mil.