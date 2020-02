Dois presos pela PM acusados de tráfico de entorpecentes em Itapura

ITAPURA – A Polícia Militar prendeu na noite de domingo, 02, dois adultos e apreendeu um adolescente, acusados de tráfico de entorpecente/Ato Infracional, depois de flagra-los com maconha, crack, e certa quantia em dinheiro. Encaminhados à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, os dois maiores foram indiciados e permaneceu à disposição da Justiça, enquanto o menor foi ouvido e liberado ao término da ocorrência.

A detenção dos acusados aconteceu durante patrulhamento pelo município de Itapura, pela Rua Brigadeiro Faria Lima, próximo da Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, e da Escola Estadual Dr. Paulo Grassi Bonilha, quando foram avistados os dois acusados conversando e percebido o momento em que o maior entregou um objeto ao menor disfarçadamente. O adolescente saiu de frente da casa rapidamente, sendo abordado por policiais militares duas ruas após o local.

Durante busca pessoal foram localizadas no bolso direito do seu short duas porções de entorpecente, sendo uma de maconha e outra de Crack. Indagado a respeito da droga, informou que teria adquirido na casa de seu cunhado e que teria pago R$ 20,00.

Ao retornarem até a residência do maior e cunhado do adolescente, o avistaram no portão da residência e ele, ao avistar a viatura militar, correu para o interior da casa, momento em que os policiais desembarcaram rapidamente e o abordou no corredor na casa. Foi revistado e em seu bolso direito traseiro do short havia a quantia em dinheiro de R$ 20,00.

Diante das evidências de traficância, foi realizada vistoria na residência sendo localizados no guardarroupa, uma quantia em dinheiro totalizando o valor de R$ 471,00 em espécie e no quintal 15 porções de naconha.

Durante as vistorias no imóvel chegou o morador da casam, contra o qual pesam diversas denúncias de tráfico chegou ao local, foi abordado e nada encontrado em sua posse.

Diante dos fatos, indiciados foram algemados, conforme preconiza a súmula Vinculante N°11, devido o receio de fuga e segurança dos agentes, já o menor foi conduzido sem o uso de algemas, posterior encaminhados ao Plantão Policial do Município de Ilha Solteira, sem lesões aparentes.

Dado ciência à delegada de plantão, esta elaborou o boletim de ocorrência de tráfico de entorpecentes.

Os dois maiores permaneceram à disposição da justiça e o menor liberado ao responsável.