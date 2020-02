Pintor é preso pela Polícia Civil acusado de tráfico de entorpecentes

ANDRADINA – O pintor Renato Rosino Mathilde, o “Cabeção”, de 39 anos, residente no loteamento Nova Canaã, no bairro Gasparelli, foi preso pela Polícia Civil na manhã de terça-feira, 04, acusado de tráfico de entorpecentes, ao ser flagrado com várias porções a granel de cocaína, totalizando mais de 340 gramas. Encaminhado até a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciado e permaneceu à disposição da justiça para ser apresentada em audiência de custódia em data oportuna.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Andradina e da Delegacia Seccional de Andradina, quando foram cumprir um Mandado de Busca e apreensão na residência dele, que já vinha sendo investigado nos últimos dias por tráfico de drogas. Ele já tem passagem pelo mesmo motivo

Em vistoria na casa dele foram encontradas várias porções a granel de cocaína, as quais totalizaram mais de 340 gramas. Na residência também foram localizadas 21 munições calibre .38mm, sendo 17 intactas e 4 deflagradas.

O indivíduo foi autuado em flagrante pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de munição de uso permitido e, depois de indiciado, permaneceu à disposição da Justiça na carceragem do plantão policial até ser apresentado em audiência de custódia no Fórum local.