Homem é agredido a pauladas em tentativa de homicídio em Castilho

CASTILHO – Está internado em estado grave na Santa Casa de Araçatuba, o estudante Fabiano da Silva Pereira, de 25 anos, residente no sitio Bom Jesus, acampamento Terra Livre, violentamente agredido a pauladas na cabeça quando sofreu tentativa de homicídio na noite de quinta-feira passada, dia 31/01. O acusado de crime foi preso pela Polícia Militar depois do caso registrado na Delegacia de Polícia.

A tentativa de homicídio aconteceu às 21h do dia 31, mas só comunicado horas depois, já na primeira meia hora de sábado, dia 01, e a prisão do autor José Valter Martins, de 42 anos, residente no acampamento da Olaria Jomina, também em Castilho, aconteceu depois que policiais militares Sgt Alexander, Cb Rezende e Cb Diletti, tomaram conhecimento dos fatos e localizou o autor escondido na casa do gerente daquele acampamento.

Segundo o acusado, tudo aconteceu depois que a vítima foi até sua residência, visivelmente embriagado, chegou ameaçando de posse de uma madeira dizendo que o mataria.

Nesse momento entraram em luta corporal, sendo José agredido com pauladas no braço esquerdo e região da cabeça, conseguindo desarmar o até então agressor Fabiano, e desferiu dois golpes com esse pedaço de madeiram não sabendo descrever onde acertou, logo em seguida visualizou sangue, motivo pelo qual fugiu para o canavial.

Questionado sobre a madeira utilizada pra desferir os golpes, José Valter informou que não sabia onde havia jogado.

Pelo local dos fatos, os policiais verificaram que haviam danificado a porta da cozinha de da casa de José e os vidros do veiculo Fiat Uno de cor branca, que pertence um funcionário de nome Manoel, o qual não encontrava-se pelo local.

Os policiais militares deslocaram ao hospital José fortuna, onde fizeram contato com a enfermaria Gabriela, que informou que a vítima havia sido transferida para Santa Casa de Araçatuba devido seu grave estado de saúde.

Na ficha de atendimento ambulatorial da vítima Fabiano Pereira, o médico Flavio Miguel Amorim atestou que o paciente vítima de agressão, apresentando ferimento corte contuso na região de couro cabeludo, dando entrada naquela unidade hospitalar inconsciente, com TCE – Traumatismo Crânio Encefálico, pupilas isocóricas e apresentou contratura muscular e rebaixamento do nível de consciência.

Diante da materialidade dos fatos e do estado grave de saúde da vítima, foi dada voz de prisão a José Valter, sendo indiciado por tentativa de homicídio e conduzido à Delegacia Seccional de Andradina, onde o delegado de plantão Raoni Spetic Selva ratificou a voz de prisão, recolhendo o indiciado à carceragem da Seccional pra apresentação em data posterior para audiência de Custódia.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia no fórum de Andradina, para onde foi encaminhado no dia 1, o juiz decidiu que ele aguarde o julgamento preso, determinando que ele fosse recolhido ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, à disposição da Justiça.