Servente é preso em Castilho acusado de porte ilegal de arma de fogo

CASTILHO – O servente de pedreiro Ivan Zacarias Pereira, de 21 anos, residente na rua São Angelo, no jardim Brasil, em Andradina, foi preso pela Polícia Militar na noite de sábado, 01, acusado de porte ilegal de arma de fogo e porte de entorpecente, depois de flagrado com uma garrucha, dois canos, calibre .22mm, com duas munições intactas e uma porção de cocaína pesando 1,4 gramas. Encaminhado até o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A arma e a droga foram apreendidas pela Polícia Civil.

A detenção do acusado aconteceu quando policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo centro da cidade de Castilho e depararam com dois indivíduos, sendo o servente ora preso e o pintor E. C. A., de 41 anos, residente na Av. Rio Grande do Sul, Vila Feltrin, também em Andradina, sentados na calçada ao lado da conveniência “Empório da Cerveja”, localizada na rua José Manoel de Ângelo, centro.

Havia denúncia de que esses dois indivíduos estavam desde as 16h daquele sábado, 01, pelo local e que os mesmos, no dia anterior (sexta-feira, 31/01), teriam ameaçado o proprietário da conveniência e os policiais militares constataram que batiam as mesmas características passadas na denúncia, inclusive a cor e modelo do veículo utilizado pelos dois suspeitos, um GM Celta, na cor branco.

Rapidamente abordado e revistados, com o pintor nada de ilícito foi localizado. Já com o servente foi localizado no bolso de sua bermuda uma porção de cocaína, que depois de pesada aferiu 1,4 gramas. O indivíduo disse que era para seu uso.

Ao realizarem vistoria veicular, os policiais encontraram debaixo do banco de passageiro, uma garrucha calibre .22mm, com duas munições. O veículo pertence à filha do pintor, que disse aos policiais ter pego o Celta e ido até Castilho, onde já estava o servente de pedreiro. Por se conhecerem, começaram a conversar, quando a PM os abordou.

Quanto à arma em seu carro, o pintor disse que estava aberto e provavelmente o servente a colocou debaixo do banco de passageiros e ele não viu a ação. O Celta acabou sendo liberado para a filha do pintor e legítima proprietária, já que não havia nenhuma pendência administrativa.

No plantão policial, em Andradina, o delegado arbitrou fiança de R$ 3 mil, não sendo paga até o momento que o acusado foi encaminhado no domingo, 02, para o fórum, para ser ouvido em audiência de custódia.