Funcionário de frigorífico na Irlanda causa acidente, ofende PMs, uma mulher e acaba preso em flagrante

ANDRADINA – O operário de um frigorífico na Irlanda, C. G. F., de 56 anos, foi preso em flagrante na noite de segunda-feira, 03, acusado de desacatar policiais militares e ofender uma mulher, depois de provocar acidente de trânsito sem vítimas, no cruzamento das ruas Acácio e Silva com Bandeirantes, centro. Encaminhado a plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu na carceragem para apresentação em audiência de custódia na terça-feira, 04.

A prisão do acusado aconteceu depois que a Polícia Militar foi acionada via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, para atender um acidente de trânsito sem vítima entre um Ford Fusion na cor preta, e um VW Fox, na cor prata, devidamente estacionado. O motorista do Fusion acertou violentamente a traseira esquerda do Fox. Esse segundo veículo ainda acertou a grade de uma residência.

Quando os policiais chegaram ao local, constataram que o operário apresentava todos os sintomas de embriagues visíveis, como forte teor etílico, olhos avermelhados, voz pastosa, dificuldades para andar ou raciocinar.

A PM apurou que o condutor estava em companhia de outras duas pessoas e após a batida, tentou se esquivar da situação, inclusive teria tentado um acordo com a dona do veículo estacionado, mas acabou também se dirigindo a ela de forma ríspida.

Ao ser Questionado sobre os fatos, o homem que dirigia o Fusion desacatou policiais militares com palavras ofensivas, respostas ríspidas e foi algemado, sendo necessário o uso de força física moderada para isso e foi preso porque estava totalmente alterado.

Um dos amigos do operário, identificado por A.L.S.S., se apresentou como condutor do Fusion, porém, também apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fornecer documentos e acabou detido por desacato, sendo também encaminhado ao plantão policial.

Mas a proprietária do VW Fox, identificada por M.C.M., foi categórica em apontar o encarregado de frigorífico como condutor do Fusion. Segundo ela, depois do acidente ele tentou retirar o automóvel do local, dizendo ter sido ofendida por ele ao tentar dialogar sobre o ressarcimento dos possíveis danos que, além dos sinais de bebedeira, se mostrou arrogante.

Convidado a realizar o teste do etilômetro, ele se recusou, porém, o médico legista atestou que sua capacidade locomotora estava comprometida.

Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado pelos crimes de embriaguez ao volante, desacato, resistência e injúria. Como o delegado não arbitrou fiança o acusado foi recolhido à carceragem do Plantão Policial e aguardava para ser encaminhado ao Fórum local para ser ouvido em audiência de custódia.

DESPEDIDA DO BRASIL

Segundo o operário do frigorífico na Irlanda, para onde foi trabalhar há 20 anos, ele estava realizando sua despedida do Brasil, onde estava de férias há 3 meses, desde 6 de novembro do ano passado e tem passagem comprada para embarcar nesta quarta-feira, 05. Ele espera que tudo isso não atrapalhe o retorno ao seu serviço. Segundo ele, o longo tempo de férias foi porque este ano ele não terá o mesmo privilégio e trabalhará continuamente naquele país europeu.

Durante esses três meses no Brasil ele estava morando com sua mãe, cuja residência está localizada na rua Rio de Janeiro, próximo das FIRB – Faculdades Integradas Rui Barbosa (Universidade brasil).

SEGURO CONTRA ACIDENTE

O Ford Fusion possui seguro contra acidentes e deve ressarcir os prejuízos causados nos dois veículos.