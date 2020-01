Diarista fica gravemente ferida no rosto ao bater moto em veículo parado

ANDRADINA – A diarista Silvanete Luiz Joaquim, de 45 anos, residente no bairro Pereira Jordão, sofreu um gravíssimo ferimento no rosto, escoriações e contusões pelo corpo, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de sábado, 25, na rua José Augusto de Carvalho, esquina com a rua Paraguaçu, mesmo bairro em que mora. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, passou por sutura do ferimento, permanecendo em observação. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a diarista pilotava a motocicleta Titan 150, na cor preta, pela rua J. A. Carvalho, sentido centro/bairro e, poucos metros após ultrapassar o cruzamento com a rua Paraguaçu, perdeu o controle de pilotagem, batendo violentamente contra um Fiat Uno, na cor azul, devidamente estacionado pelo local.

Ao que tudo indica, ela bateu o rosto contra a lataria do veículo, sofrendo um corte profundo. Um profissional da área de saúde informou que ela levaria de 10 a 15 pontos no ferimentos.

Com o impacto a motocicleta sofreu entortamento do guidão, pedaleira e pedal de câmbio, lado esquerdo. Já o Uno teve amassado o paralama e a porta, lado esquerdo. No local onde estava o Uno, também ficam outros veículos que passam por reformas.