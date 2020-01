Jovem Se fere ao fugir da PM e bater em viatura no Gasparelli

ANDRADINA – Um ajudante geral de 20 anos, residente no loteamento Nova Canaã, bairro Gasparelli, sofreu diversas escoriações pelo corpo e possível fratura na mão direita, ao se envolver em acidente na tarde do último domingo, 26, no cruzamento das ruas Antônio Gusmão, com João Miguel Loureiro (antiga 3). Encaminhado ate a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado, liberado e encaminhado ao plantão para registro da ocorrência, sendo liberado ao final dos trabalhos.

O acidente aconteceu quando policiais militares realizavam patrulhamento pela cidade e o avistou com a Titan 150cc, na cor preta, placa de Três Lagoas/MS, e ele, ao perceber a viatura, começou a fugir sentido ao bairro Gasparelli, atravessando cruzamentos movimentados, levando perigo à sua integridade física e de munícipes.

Ele entrou na cohab Gasparelli, seguindo pela rua Antônio Gusmão, e ao entrar pela rua João Miguel Loureiro, acabou batendo contra uma viatura da Polícia Militar, que já passava a fazer parte da perseguição e cerco ao rapaz fujão.

Com a batida, ele acabou caindo no asfalto, sofrendo as lesões pelo corpo e a possível fratura no dedo da mão direita.

Abordado e revistado, foi localizado um cigarro de maconha com ele. A motocicleta estava com o licenciamento vencido, por isso disse que correu para que ela não fosse apreendida.

A motocicleta sofreu entortamento do guidão, pedaleira de apoio do pé (estribo), e pedal de freio, além de quebra de um pisca, todos lado direito. Já a viatura sofreu um pequeno amassamento em sua lataria.

Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado por porte de entorpecente e liberado ao término dos trabalhos.