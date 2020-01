Mecânico de motos ferido em acidente com Corolla no centro de Andradina

ANDRADINA – O mecânico de motos J. P. S. S., 23 anos, residente na rua Tiradentes, Jardim Alvorada, sofreu cortes no rosto, tornozelo, perda de dentes e possíveis fraturas, ao se envolver em acidente de trânsito no início da noite de terça-feira, 28, no cruzamento das ruas Euclides da Cunha com 9 de Julho, centro. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e permaneceu em observação. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando o mecânico pilotava a Honda CG 125cc, na cor verde, pela rua Euclides da Cunha, sentido rodoviária à Av. Rio Grande do Sul, e a chegar no cruzamento citado, teve a trajetória interceptada pelo Toyota Corolla, na cor preta, dirigido pela professora aposentada A. H. G. J., de 75 anos, residente na rua Santa Terezinha, bairro Piscina.

A aposentada seguia pela rua 9 de Julho, sentido centro/bairro e disse que parou ao chegar no cruzamento. Quando retomou a marcha acabou sendo surpreendida pela aproximação rápida da moto, batendo contra a lateral direita e derrubando o condutor no asfalto.

Com o impacto a motocicleta sofreu diversas avarias, como quebra do retrovisor, entortamento no guidão, amassamento no tanque de combustível. Já o Corolla teve a placa entortada, o parachoque quebrado, os dois dianteiros.

Quando os policiais militares que atenderam a ocorrência foram conferir a documentação dos condutores e dos veículos, constataram que a do Corolla estava vencido, determinado o recolhimento ao pátio de apreensões, depois de elaboras a multa pela infração cometida.

A perícia técnico/científica compareceu ao local e registou em fotos, devendo emitir laudo sobre as causas do acidente em até 30 dias.