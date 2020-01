Entregador de peÃ§as ferido em acidente no trevo de Andradina

ANDRADINA – O entregador de peças, Bruno Alexandre da Silva, 24 anos, residente na cidade de Três Lagoas/MS, sofreu escoriações pelo corpo e uma contusão no joelho esquerdo, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de quinta-feira, 16, no trevo da Av. Guanabara com a marginal da rodovia Marechal Rondon. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e permaneceu em observação. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a moto Yamaha YBR, na cor preta, placa de Campo Grande/MS, sentido da marginal da Rondon para a Av. Guanabara e ao chegar no trevo com a Av. Guanabara, entrou repentinamente na avenida não percebendo que o motorista do furgão Fiat Fiorino, na cor branco, iria entrar no pátio do posto de gasolina para realizar a entrega de salgados em uma lanchonete no local.

Sem tempo para frear, o entregador bateu forte a moto e o corpo contra a lateral direita do Fiorino, sofrendo os ferimentos pelo corpo.

A Fiorino sofreu amassamento da lataria do furgão e rasgo na caixa de ar. Já a motocicleta sofreu quebra de um retrovisor, manete, pisca, amassamento leves no tanque e entortamento do pedal de câmbio, estribo e guidão, todos lado esquerdo.

A perícia técnico/científica foi acionada, compareceu no local e deve emitir laudo sobre as causas do acidente em até 30 dias.