Casal é detido com produtos furtados de quintal de casa de policial militar

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na manhã de quinta-feira, 16, o casal formado por K. P. S. B., de 20 anos e E. S. H., de 18, morador no bairro Santa Cecília, depois de localizar na casa deles vários pares de chinelos e um óculos levados durante a madrugada de um policial militar residente no bairro Piscina. O autor do furto seria um indivíduo conhecido pelo apelido de “Xuxo”. O casal foi encaminhado para o 2º DP, foi indiciado e liberados ao final da ocorrência. Os produtos furtados foram devolvidos ao PM.

A detenção do casal aconteceu depois de a esposa do policial militar sentir a falta de vários pares de chinelos que estavam guardados no quintal da casa em que moram e quando ela foi procurar um dos chinelos, não localizando nenhum deles. Em rápida vistoria pelo quintal, também constataram que um óculos também havia sido levado.

Depois disso o policial o policial registrou boletim de ocorrência e passou a patrulhar com vistas a possíveis autores do furto.

Quando passavam por uma rua do bairro Santa Cecília, K. P. S. B., de 20 anos, a avistar a viatura militar, correu para dentro da residência sendo imediatamente abordado e revistado. Com ele nada de ilícito foi localizado, mas logo os policiais perceberam os vários pares de chinelo pertencentes ao policial dentro do imóvel.

Questionados a respeito dos chinelos, o homem disse que o tal de “Xuxo” apareceu durante a madrugada na casa dele, aproximadamente 2h30, vendendo-os e ele comprou, juntamente com os óculos.

Depois da informação, os PMs foram até a rua indicada no conjunto Quinta dos Castanheiras, onde mora “Xuxo”, porém, o mesmo não estava no imóvel naquele momento. Nada de ilícito foi encontrado a casa.

O casal foi encaminhado ao 2º DP, onde o delegado tomou ciência dos fatos, sendo indiciado por receptação, mas acabou liberado ao final da ocorrência. K. P. S. B., de 20 anos, possui passagens na Polícia desde quando ainda era adolescente.