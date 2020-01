Condutor de moto preso depois de provocar acidente de trânsito com vítima

ANDRADINA – A dona de casa R. M. O., de 39 anos, sofreu escoriações pelo corpo e uma contusão na coluna, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de sábado, 11, no cruzamento das ruas Evandro B. Calvoso, com Princesa Isabel, bairro Santo Antônio. Socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação. O condutor da moto que ela ocupava acabou preso acusado de embriagues na condução de veículo automotor.

O acidente aconteceu quando a mulher seguia como passageira da motocicleta Yamaha Factor, na cor preta, pilotada por Edson Ortiz, 58 anos, e no cruzamento das ruas Evandro Calvoso com Princesa Isabel, bateu de frente contra o VW Cross Fox, na cor prata, dirigido por J. P. S. S., 21 anos, que seguia em sua mão de direção.

Quando os policiais chegaram ao local da ocorrência, constataram que o condutor da motocicleta exalava forte odor etílico, voz pastosa e dificuldades de raciocínio. Ele foi conduzido ao plantão policial e convidado a soprar o bafômetro, porém, recusou-se.

O médico legista foi acionado e constatou que ele realmente estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, tendo o delegado Marcelo Zompero tomando ciência do fato, ratificando a prisão em flagrante, não cabendo fiança por haver vitima lesionada. Ele permaneceu a disposição da justiça até ser apresentado em audiência de custódia em data oportuna.

O condutor do Cross Fox também foi submetido ao teste do bafômetro, tendo como resultado 0,00mgl.

A documentação do veículos e do condutor do Cross Fox estavam em ordem, porém, quando foi pesquisado via Copom a CNH do condutor da motocicleta, foi constatado a suspensão de dirigir no período de 01/07/2019 a 30/06/2020, sendo tomada as medidas administrativas (multas pelas infrações cometidas).