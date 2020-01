Colisão frontal na Integração deixa cinco pessoas feridas; uma em estado grave

NOVA INDEPENDÊNCIA – A Polícia Rodoviária registrou na noite de domingo, 12, um grave acidente de trânsito no quilômetro 178 + 400 metros da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração”, envolvendo uma colisão frontal entre um Fiat Pálio e um VW Voyage. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e ambulância do município de Andradina até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, em Andradina. A vítima mais grave, uma mulher, foi transferida para a Santa Casa da cidade, permanecendo internada.

O acidente aconteceu quando cinco pessoas ocupavam o VW Voyage na cor azul, dirigido por Janderson Renan Costa Rodrigues, de 23 anos, residente na rua Pereira Barreto, bairro Antena, seguia pela rodovia, sentido Nova independência à Andradina, quando no quilômetro citado, teve a trajetória interceptada pelo fiat Pálio, na cor prata, cujo condutor tinha como objetivo entrar em um sítio onde mora.

No Voyage ainda seguia Francisco Chagas de Albuquerque, de 66 anos, e outros três jovens. Janderson e Francisco foram socorridos pelo setor de ambulância do município, medicados e liberados posteriormente. Os outros jovens sofreram ferimentos leves pelo corpo, um teve um corte no lábio superior e outro um contusão no ombro direito, mas nem quiseram passar pela unidade de saúde.

No Pálio seguia a motorista Ana Carolina Cristofani, de 23 anos, residente na rua Vereador Olindo Pereira dos Anjos, bairro Bela Vista e Raimundo Rodrigues de Oliveira, de 73 anos, residente no sitio Fortaleza, na Fazenda Primavera, ainda no município de Andradina.

Com a pancada, Ana Carolina sofreu graves ferimentos pelo corpo, como fratura de costela, possível hemorragia e corte interno na altura do seio. Devido a gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para a Santa Casa de Andradina, permanecendo internada.

A perícia técnico/científica compareceu ao local e deve emitir laudo sobre as causas do acidente em até 30 dias.

Os 4 rapazes que ocupavam o Voyage, junto com o idoso de 66 anos, informaram para a reportagem que o Pálio foi para cima deles, na contra mão de direção e não tiveram como evitar a colisão frontal. Ao que tudo indica, a mulher se atrapalhou na hora de entrar na propriedade rural, onde mora o idoso de 77 anos.