Homem é preso pela PM acusado de tráfico e com imitação de pistola

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu na noite de sábado, 11, o desocupado P. E. O. L., de 21 anos, residente no Bairro Jardim Aeroporto, acusado de tráfico de entorpecente e posse de simulacro (imitação), de arma de fogo, uma pistola. Encaminhado á Delegacia de Polícia, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça, para ser apresentado em audiência de custódia em data oportuna. A droga, imitação de pistola e o dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando a equipe composta pelo Sgt PM Fernandes, CB Oberdan e CB Gomes, realizava patrulhamento preventivo e ostensivo de Reforço por Ilha Solteira, mãos precisamente pelo Bairro Jardim Aeroporto, avistaram P. E. de O. L., de 21 anos, contra quem pesavam várias denúncias versando sobre seu envolvimento com o tráfico de drogas naquele Bairro.

Quando o indivíduo visualizou a viatura policial, dispensou algo que trazia em mãos entre os pneus de uma carreta que se encontrava estacionada no local, razão pela qual foi abordado imediatamente. Durante busca pessoal localizaram a importância de R$10,00 em dinheiro.

Indagado a respeito do que havia dispensado antes da abordagem, negou veementemente que tivesse dispensado alguma coisa. Os militares refizeram o caminho percorrido por ele e localizaram em meio aos pneus da carreta estacionada, uma porção de substância de maconha.

Em razão da droga e das inúmeras denúncias de tráfico, os policiais deslocaram até sua casa, onde fizeram contato com o avô dele, sendo informada da situação que estava acontecendo e prontamente autorizou a entrada no imóvel para realização de buscas domiciliares.

Ao acessarem o quarto do acusado, os PMs depararam com uma escrivaninha e sobre ela diversas porções da mesma droga anteriormente localizada com P., além de uma balança de precisão com resquícios da droga, indicando que era usada para pesar e fracionar as porções com mesmo peso, bem como um canivete, também com resquícios de droga, utilizado para fracionar o entorpecente em porções, localizaram também a importância de R$ 78,45 em dinheiro, bem como um simulacro de pistola dentro de uma gaveta, na mesma escrivaninha.

Toda a droga localizada pesou aproximadamente 60 gramas.

Diante dos fatos e circunstâncias, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao desocupado pela prática do crime de Tráfico de Drogas, capitulado no Artigo 33 da Lei 11.343/06.

Encaminhado à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira, o delegado plantonista ratificou a voz de prisão a P. pela prática do crime supramencionado encaminhando-o à cadeia pública de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

Foi necessária a utilização de algemas para condução do preso até à Delegacia de Polícia em razão de fundado receio de fuga, conforme preconiza a súmula vinculante número 11 do STF.