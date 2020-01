Bolivianas são presas com pacotes de cocaína presos ao corpo

Mulheres alegaram que pegaram a droga em Corumbá (MS) para levar a São Paulo e receberiam US$ 400,00 e US$ 800,00

VALPARAÍSO – A Polícia Rodoviária prendeu na noite de quarta-feira, 08, duas mulheres de nacionalidade boliviana, com idade de 23 e 26 anos, respectivamente, acusadas de tráfico de entorpecentes, depois de surpreendidas com pacotes de cocaína presos aos corpos. No total foram localizados 6 pacotes da droga, sendo que uma estava com 4 e a outra 2. Encaminhadas para o plantão da Delegacia de Polícia de Valparaíso, foram indiciadas e permaneceram a disposição da justiça para audiência de custódia. A droga foi aprendida pela Polícia Civil.

A prisão das acusadas aconteceu próximo de 23h30, quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, da base da Polícia Rodoviária de Araçatuba, realizavam patrulhamento pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300), quando na altura do km 576 + 150, área de Valparaíso, abordou um ônibus de linha interestadual de transporte de passageiros para vistoria.

Durante entrevista das duas passageiras de nacionalidade boliviana, de 23 e 26 anos, demonstraram certo nervosismo. Os policias perceberam um volume anormal na região abdominal das mesmas e, após serem questionadas, as mulheres confessaram que estavam com droga presas junto ao corpo por cintas elásticas.

Elas foram convidadas a retirarem os pacotes, sendo localizados e apreendidos 6 pacotes da droga, totalizando 3,089 kg de cocaína. Uma passageira estava com duas e a outra com quatro embalagens.

As bolivianas alegaram que pegaram a droga em Corumbá/MS e levariam para São Paulo/SP. Disseram que receberiam quatrocentos e oitocentos dólares, respectivamente, pelo transporte da droga.

Diante dos fatos as mulheres receberam voz de prisão e foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas na Delegacia de Plantão de Valparaíso, permanecendo à disposição da justiça para audiência de custódia.