Mulher e adolescente são detidos por tráfico de drogas em Lavínia

LAVÍNIA – Um mulher adulta foi presa e uma adolescente apreendida pela Polícia Militar de Lavínia na tarde de quarta-feira, 08, acusados de tráfico de entorpecentes/ato Infracional. Com eles foram localizadas mais de 400 gramas de maconha (Cannabis Sativa). Diante das evidências, ambas receberam voz de prisão e foram conduzidas ao DP onde o delegado ratificou a voz de prisão com relação a S. pelo crime de Tráfico de Entorpecente e corrupção de menores, liberando R. O adolescente P. foi apreendido pelo ato infracional de Tráfico de Entorpecentes.

A detenção do trio aconteceu quando policiais militares receberam uma denúncia anônima dando conta de que um adolescente P., estaria indo de Mirandópolis para Araçatuba levando drogas.

De posse desta informação os militares passaram a patrulhar as entradas e saídas da cidade, bem como o terminal rodoviário onde, dentro de um ônibus, no último banco, avistaram o citado adolescente que foi de imediato abordado.

Em seu poder encontraram um tijolo de maconha com peso de 400 gramas, embrulhado em um papel com tema natalino.

O menor foi encaminhado à delegacia onde, na presença do delegado e de uma conselheira tutelar, declarou que havia adquirido a droga de uma mulher de nome S. e que lá haveria mais drogas.

Como já era de conhecimento de todos as denúncias que pesavam sobre S., os policiais militares foram até sua residência, onde a avistaram na companhia de outra mulher de nome R., saindo de sua casa e entrando em uma casa abandonada.

Ao entrarem no local, os PMs avistaram S. segurando uma sacola, enquanto R. cavava um buraco, abordando-os.

Ao verificarem o que continha, constataram que na sacola haviam 119 gramas de maconha e 27 gramas de cocaína, divididas em porções prontas para a venda.

Os militares retornaram então até a residência de S., onde encontraram uma balança de precisão, um rolo de papel natalino idêntico ao que estava embrulhado no tijolo apreendido na posse de P., diversas anotações características do sistema prisional conhecidas como “pipa”, extratos bancários e aparelhos celulares com conversas relacionadas ao tráfico .

S., e P., ficaram presos à disposição da justiça e passariam por audiência de custódia em data oportuna.