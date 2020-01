Assaltantes batem em aposentado, roubam dinheiro e ainda colocam fogo em caminhonete

ANDRADINA – Dois bandidos ainda não identificados pela Polícia Civil, agrediram e roubaram na noite de terça-feira, 07, o aposentado A. A. R., de 66 anos, residente no bairro Piscina, levando R$ 880,00 e ainda incendiaram seu veículo, uma caminhonete VW Amarok, ano 2012, que ficou completamente destruída. Depois disso a dupla fugiu tomando rumo ignorado e ainda não foi identificada. A vítima foi encaminhada até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar no plantão policial e será repassada para a DIG – Delegacia de Investigações Gerais.

O roubo aconteceu próximo de 21h, quando o aposentado parou sua caminhonete VW, modelo Amarok, cor prata, na entrada da propriedade, conhecida como estância Santa Maria 1, localizada próximo da escola estadual João Carreira, na fazenda Primavera e quando abriu a porteira para sair do local, foi surpreendido por um assaltante. Ele estava com uma arma de fogo, que encostou na cabeça do aposentado e mandou entregar o dinheiro.

O assaltante pegou a carteira que estava em um dos bolsos da roupa que a vítima vestia, na qual havia R$ 880,00 em dinheiro, documentos pessoais, cartão de crédito e outro de saúde.

Após roubar a carteira, o ladrão fez o aposentado caminhar até uma poça de lama na estrada, na qual foi empurrado. Em seguida, mandou um comparsa que ele ainda não havia visto, incendiar a caminhonete. O aposentado foi agredido ao tentar levantar e desmaiou. Ao acordar ele notou que os bandidos haviam fugido. As chamas consumiram totalmente a caminhonete.

O que sobrou do veículo seria periciado e a vítima passaria por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). O veículo possui seguro.

Várias equipes da Polícia Militar, incluindo as Forças Táticas, foram ao local em busca de informações e pistas, mas em patrulhamento pelas imediações, não localizou nenhum suspeito.