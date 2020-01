Subtenente Gilberto encerra sua carreira na gloriosa Polícia Militar

ANDRADINA – No dia 30 de dezembro de 2019 o Subtenente Gilberto realizou seu último dia de trabalho. Não por acaso, como sempre fez em sua honrada carreira, esteve presente em uma ocorrência complexa e grave onde, atuando de forma profissional e equilibrada, concorreu de forma decisiva para o desfecho altamente positivo onde duas vidas foram salvas, a da refém e do tomador, pois para a Polícia Militar todas as vidas são importantes.

Neste dia de hoje o Subtenente Gilberto foi pela última vez para o Batalhão, pela última vez executou seu condicionamento físico, pela última vez repassou todos os procedimentos, pela última vez leu e releu as normas e regulamentos, pela última vez supervisionou a equipagem de sua viatura, pela última vez envergou o manto sagrado cinza bandeirante que conquistou dia 23 de maio de 1994 e saiu do quartel, sem saber que dali a poucas horas iria atuar em ocorrência tão complexa.

Pessoa de fino trato, voz serena, honesto, humilde e dedicado, não hesitou em galgar os degraus de sua carreira prestando concurso para Cabo desde cedo, quando ainda iam os Cabos recém promovidos para a capital.

Agora, encerrada a jornada, pela última vez saiu pelo portão do quartel em direção ao seu lar, onde com certeza lhe aguardava ansiosa sua família.

Então Subtenente Gilberto, só nos resta dizer obrigado por tudo, pelos ensinamentos, pelas noites que dedicou à população, pelas suas denúncias em prol de um objetivo maior, pelo legado deixado a nós, que seguiremos a jornada.

Deixa a nossa família para cuidar da sua!

“ _Conheci um homem que disse uma vez que a morte sorri a todos nós. Tudo que podemos fazer é sorrir de volta… Senhor proteja minha família, para que um dia eu possa abraçá-los novamente… O que fazemos nessa vida ecoa na eternidade, não basta apenas viver faça algo notavel.

Gladiador.