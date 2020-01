Jovem é morta com 14 facadas e ex-marido é preso em flagrante em Morro Agudo, SP

Segundo ele, depois de ser esfaqueada, a mulher chegou a sair na rua pedindo ajuda, mas não resistiu. “Ela saiu de casa gritando por socorro e ele desferiu vários golpes, ela caiu na calçada, de frente à casa, e foi socorrida por populares que acionaram a ambulância, contudo ela já chegou ao hospital sem vida”, afirma.

O ex-marido fugiu do local de carro, mas acabou localizado pela Polícia Militar.

“Durante as diligências, ele se apresentou aqui na delegacia de polícia e inclusive trouxe a arma do crime, uma faca de caça, e confessou ter dado fim à vida da esposa dele com que ele tem um filho de 4 anos”, afirma Baptistussi Neto.