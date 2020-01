Polícia Civil dá pronta resposta à sociedade prendendo dupla acusada de roubar residência mediante violência

ANDRADINA – A Polícia Civil de Andradina, através da DIG – (Delegacia de Investigações Gerais e DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), deu uma pronta resposta à sociedade andradinense ao identificar e prenderem na manhã de segunda-feira-feira, 06, dois indivíduos acusados de invadirem uma residência localizada na rua Alberto Coutinho, bairro Piscina e, mediante violência física, render dois moradores do local e fazerem um “limpa” na casa. Encaminhados à Delegacia de Polícia, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. Todo o material roubado foi recuperado e devolvido às vítimas.

O ROUBO

Conforme boletim de ocorrência, o roubo aconteceu durante a madrugada da mesma segunda-feira, 6, quando os dois acusados, mediante arrombamento da porta da frente da casa, e cada um com uma faca, renderam a vítima W. M. S., de 52 anos, e sua mãe D. R. S., de 75 anos, amarrando-os e os amordaçando-os, separando tudo oque havia de valor na casa e levando em seguida.

Vale salientar que por volta de 2h, W. M. S., de 52 anos, estava fumando um cigarro em frente de sua residência e foi abordado por dois indivíduos, que pediram um cigarro para ele. Quando disse que havia acabado, os dois saíram do local sem dizer nada. O homem então entrou para dentro da casa e trancou as portas.

Depois de alguns minutos, ouviu um forte barulho da porta e já deparou com os indivíduos já no interior da residência, ordenando que não se mexessem e entregassem todo o dinheiro e ouro que tivesse na casa.

Depois de revirar a casa inteira, os dois fugiram tomando rumo ignorado, mas antes riscaram a parece com as siglas “PCC” e “1533”, em alusão a uma das facções criminosas que dominam os presídios pelo país.

Depois de um certo tempo as duas vítimas conseguiram se desamarrar e acionaram a Polícia Militar. O filho foi encaminhado ao plantão policial, já que, até então, os autores não haviam sido identificados.

Foram subtraídos aparelho de som 3×1, dois pares de tênis, panela elétrica, vídeo game, DVD Player, CDs e DVDs, vários gêneros alimentícios, além de R$ 50,00.

A Polícia Militar realizou patrulhamento pelos bairros vizinhos, mas não havia localizado nenhum suspeito.

IDENTIFICAÇÃO E PRISÃO

Durante ainda a manhã de segunda-feira ainda, 06, policiais civis da DIG e DISE de Andradina, prenderam os dois suspeitos de terem participação no roubo ocorrido no bairro Piscina, em Andradina, na madrugada do mesmo dia.

O roubo ocorreu por volta das 04h, na ocasião os suspeitos R. A. L. F., de 22 anos, residente no bairro Bela Vista, e D. R. C., de 20 anos, do bairro Santa Cecília, quando pularam o muro da residência, arrombaram a porta de frente da residência, amarraram as vítimas, W., de 52 anos, e sua mãe D., de 75 anos, e reviraram a casa toda, subtraindo diversos pertences e fugindo em seguida

As vítimas ainda ficaram aproximadamente 20 minutos amarradas até conseguirem se soltar e acionarem a P.M.; Policiais Militares que atenderam a ocorrência realizaram diligências pelas proximidades do local do crime e avistaram um indivíduo carregando diversas sacolas e ao se aproximarem dele, tal pessoa empreendeu fuga assim que percebeu a presença da viatura, pulando os muros de diversas residências da região, abandonando as acolas que estavam com ele; Nas sacolas foram localizados diversos objetos que as vítimas reconheceram como seus pertences, sendo tais objetos restituídos às vítimas.

Os policiais civis da DISE e da DIG foram informados da ocorrência deste crime pela equipe de plantão e imediatamente continuaram as diligências com objetivo de identificar e prender os autores do crime, se dirigindo para a casa das vítimas para levantarem maiores informações sobre o caso;

As vítimas informaram as características físicas de cada um dos ladrões e disseram também que a Polícia Militar recuperou seus pertences no bairro Santa Cecília e que após olharem os objetos recuperados, com mais calma, perceberam que uma calça jeans que estava entre os pertences era na verdade de um dos ladrões, que ele usava na hora do roubo, inclusive havia no bolso desta calça uma chave de cadeado.

A equipe apreendeu a calça e a chave e seguiu para o bairro Santa Cecília.

Já pelo bairro Santa Cecília a equipe policial apurou que indivíduos com características físicas iguais as descritas pelas vítimas estariam morando na antiga casa do traficante de vulgo “Cascata”; Ao chegarem no local, a equipe se deparou como investigado D. R. C., que empreendeu fuga ao avistar os policiais. Prontamente, a equipe cercou a residência e abordou D. R. C. e R.A.L.F. que estavam no fundo da casa.

Ambos confessaram a participação no roubo, e R.A.L.F. admitiu que a calça e a chave encontradas juntas aos pertences das vítimas eram suas. Então, R.A.L.F., autorizou a entrada para o interior do imóvel à equipe; A chave de cadeado foi testada no cadeado da porta da residência onde estava o acusado, sendo constatado que ambos eram compatíveis, sendo apreendidos.

No local, foi encontrado um aparelho de televisão da marca AOC de 32 polegadas, na qual R. A. L. F., admitiu ter sido moeda de troca para venda de crack, não sabendo dizer se a TV é ou não de origem ilícita. Ademais, R.A.L.F. admitiu ter passagens por tráfico de drogas e que é evadido do sistema prisional de Campo Grande/MS.

Por fim, os implicados receberam voz de prisão por roubo e foram trazidos para Delegacia de Investigações Gerais, onde as vítimas reconheceram como sendo os autores do crime ocorrido durante a madrugada e a Autoridade Policial ratificou a voz de prisão em flagrante.

Após o término do flagrante os suspeitos foram encaminhados à carceragem da Delegacia Seccional de Andradina e na terça-feira, 07, foram conduzidos ao Fórum local para serem ouvidos na audiência de custódia.

No mais, a vítima D., de 75 anos, passou pelo IML, onde o médico constatou ferimentos em seus pulsos causados pelos fios elétricos que foram amarrados bem apertados.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Encaminhados para serem ouvidos em audiência de custódia na terça-feira, 07, no fórum de Andradina, o juiz determinou que os dois acusados permaneçam presos para responder ao processo de roubo no CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, permanecendo à disposição da Justiça.