Prefeito de Imbuia, em SC, é assassinado a tiros

Crime ocorreu nas proximidades da prefeitura do município, localizado no Vale do Itajaí. Ainda não se sabe a motivação do crime.

IMBUIA/SC – O prefeito de Imbuia, João Schwambach (MDB), de 59 anos, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (8) nas proximidades do prédio da prefeitura municipal. A Polícia Civil disse que informações iniciais são de que a vítima foi atingida por dois tiros e que a pessoa que fez os disparos tentou suicídio em seguida.

“As primeiras informações são de que o autor tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido pelo filho e está internado em estado grave”, disse o delegado regional Valério Farias. O G1 não conseguiu falar com a Polícia Militar do município. O velório será realizado na quinta-feira no Salão Paroquial da Igreja Matriz.

Ainda não se sabe a motivação do assassinato. O 5º Batalhão de Bombeiros Militar informou que foi chamado para atender a ocorrência por volta das 18h45 e que quando chegou ao local o prefeito já estava morto.

O secretário de Administração, Fazenda e Planejamento, Neri Fermino, disse que conversou com o prefeito momentos antes do crime e que os dois deixaram juntos o paço municipal, no final da tarde.

“Nossos carros estavam estacionados em locais diferentes. O dele estava no pátio da prefeitura. Eu fui para o meu carro e ouvi um barulho parecido com um tiro, mas não imaginei que fosse. Quarenta minutos depois me avisaram que tinham encontrado o corpo”, relatou.

Imagens do crime

Câmeras de segurança da prefeitura registraram o momento do assassinato, informou Fermino. Segundo ele, as imagens mostram Schwambach indo em direção ao próprio carro, estacionado no pátio da prefeitura, quando foi chamado por um homem que estava dentro de um veículo estacionado ao lado do automóvel do prefeito.

“Um homem chamou ele e atirou. Não houve discussão. O prefeito saiu correndo, mas acabou caindo na lateral da prefeitura”, relatou Fermino. O secretário disse ainda que o homem que disparou tinha chegado ao local cerca de 15 minutos antes e ficou esperando dentro do carro.

Fermino falou que o clima em Imbuia é de perplexidade. “A cidade está parada, procurando entender o que aconteceu”. O secretário lamentou a morte. “Ele era uma pessoa simples, de bom relacionamento, sempre participando de eventos, reuniões, nas escolas, na Saúde. Era muito presente nas coisas públicas”, declarou.

Schwambach já tinha sido vereador e vice-prefeito, ambos os cargos exercidos duas vezes, e foi eleito prefeito em 2016. Imbuia, no Vale do Itajaí, tem população estimada de 6.2 mil pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).