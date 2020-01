Mulher é presa depois de flagrada com maconha na penitenciária de Andradina

ANDRADINA – A ajudante geral M. A. S., de 34 anos, residente na rua Vitório Guaraciaba, Vila Mineira, foi presa por agentes penitenciários na manhã de domingo, 05, quando tentava entrar com maconha (Cannabis Sativa), em um total de 5,9 gramas, na visita de presos da penitenciária de Andradina, localizada na vicinal Salvador Louverdi, bairro Pereira Jordão. Encaminhada ao plantão policial, foi indiciada e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A detenção da acusada aconteceu quando as visitantes estavam na fila para adentrarem ao interior da penitenciária e ao passarem pela triagem do scanner corporal, a ajudante geral foi flagrada com um volume estranho dentro de sua cavidade vaginal.

Separada das demais visitas e encaminhada a uma sala separada das outras mulheres, a ajudante geral negou veementemente que trouxesse algum material ilícito dentro do corpo, sendo então encaminhada para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

Lá naquele unidade de saúde, ela pediu para ir ao banheiro e resquícios de maconha começaram a aparecer, tendo ela então retirado um embrulho e entregue para a agente penitenciária responsável por sua condução ao local.

Foi feito exame pericial e deu positivo para maconha, sendo a mulher então encaminhada para o plantão policial, sendo indiciada e permanecendo à disposição da Justiça para apresentação em data oportuna em audiência de custódia.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Em audiência de custódia na segunda-feira, 06, para onde foi levada no fórum local, o juiz determinou que ela responda ao processo em liberdade.