Incêndio provocado por curto circuito destrói residência em sítio na Rondon

ANDRADINA – Um curto circuito é a causa mais provável para um curto circuito ocorrido na tarde deste domingo, 05, que destruiu completamente uma casa de alvenaria dentro de um sítio localizado na altura do quilômetro 637 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), praticamente ao lado do loteamento “Quinta dos Castanheiras”. O Corpo de Bombeiros foi acionado e só restou apagar o fogo que já havia consumido toda a casa e fazer o trabalho de rescaldo. A Polícia Militar foi acionada para registrar o caso.

O incêndio foi percebido por moradores do loteamento Quinta dos Castanheiras, localizado no bairro Santa Cecília, que fica do outro lado do sítio e acionaram o Corpo de Bombeiros, comparecendo com todas as equipes de serviço disponíveis, como Unidade de Resgate (UR), Auto Bomba e Auto Tanque.

Porém, quando chegaram ao local, as chamas já haviam tomado conta de toda a casa, destruindo por completo o telhado (que veio abaixo), e todos os móveis que haviam dentro do imóvel.

Um trabalho de resfriamento foi necessário para que as paredes não desmoronassem com a alta temperatura. O madeiramento antigo da casa, de mais de 40 anos, também propiciou que as chamas se alastrassem rapidamente por todos os cômodos, que não era forrado.

Os proprietários do sitio não estavam no local na hora dos fatos e foram localizados posteriormente através de informações levantadas pela Polícia Militar, sendo orientados a irem até o plantão policial para registro de boletim de ocorrência.