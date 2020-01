Pedreiro se fere ao bater moto em veículo de veterinária

ANDRADINA – A Polícia Militar registrou ao meio dia de sábado, 04, acidente de trânsito tendo como vítima o pedreiro A. S. R., de 41 anos, residente na rua Celso Caprióglio, cohab Benfica, depois dele bater a moto que pilotava contra a traseira de um veículo que realizava manobra no meio da rua Paraíba, bairro Benfica. Socorrido pela mulher que dirigia o automóvel até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente.

O acidente aconteceu quando o pedreiro pilotava a Honda CB 500, na cor preta, pela rua Paraíba sentido linha férrea à Av. Rio Grande do Sul e foi surpreendido pela manobra de marcha a ré do VW Fox, na cor branco, dirigido pela veterinária C. R. C., 46 anos, que saía da frente de um lava rápido, onde estaciono rapidamente para que o proprietário descesse.

Sem tempo para frear, o pedreiro bateu forte a moto contra a traseira esquerda do Fox, caindo no asfalto e sofrendo escoriações no braço e abaixo do joelho da perna direita. A própria veterinária se ofereceu para conduzir a vítima até a unidade de saúde, sendo recusado a princípio, porém, devido a dores pelo corpo, acabou convencido, sendo encaminhado por ela até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, sendo medicado e liberado em seguida para registro da ocorrência.

Com o choque a motocicleta teve quebrados carenagem dianteira direita e esquerda, danos nos dois retrovisores, manete completo lado esquerdo, lateral traseira esquerda e farol. Já o VW Fox sofreu quebra do parachoque e tampa do porta malas traseiros, lado esquerdo.

Ao consultar a documentação dos condutores e dos veículos envolvidos, a Polícia Militar constatou que o licenciamento da moto CB 500 estava vencido, determinando o recolhimento ao pátio de apreensões.