Homem é preso por tráfico de drogas no jardim Aeroporto, em Ilha Solteira

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira, 06, o pedreiro J. H., de 50 anos, acusados de tráfico de entorpecentes e M. H., por porte de drogas, depois de flagrados com pedras de crack. Encaminhados à Delegacia de Polícia do município, o pedreiro foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça, enquanto M. H., foi liberado, depois de ouvido. O entorpecente foi apreendido pela Polícia Civil.

A detenção da dupla aconteceu quando a equipe composta pelo Sargento PM Fernandes, cabos PM Oberdan e Gomes, realizava patrulhamento de reforço por Ilha Solteira, mais precisamente pela Avenida Primeiro de Maio, no bairro Jardim Aeroporto, quando os PMs avistaram indivíduo identificado por M. H., já conhecido nos meios policiais em razão de diversos delitos do crime de Furto, motivo pelo qual foi abordado e revistado.

Durante busca pessoal os policiais localizaram em sua posse uma pequena pedra de crack.

Questionado sobre a procedência da droga, confessou ter adquirido de J. H., conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas, pela importância de R$10,00.

De posse dessas informações os policiais militares deslocaram ao local onde o pedreiro promove o tráfico de drogas, identificada como sendo a Rua 25, do Bairro Jardim Aeroporto, onde o visualizaram, sendo de imediato abordado e revistado, quando foi localizado em seu poder a importância de R$ 4,00. Ele resistiu a abordagem sendo necessário o uso de força física necessária para sua imobilização, inclusive a chave de cervical (mata leão).

Ainda na busca no indivíduo, foi encontrado em seu poder duas pedras de crack embaladas em sacola plástica de cor amarela, pesando 2 e 10 gramas, respectivamente.

Diante dos fatos e circunstâncias foi dada voz de prisão em flagrante delito a J. H. pela prática do crime capitulado no Artigo 33, da Lei 11.343/06, Tráfico de Drogas e a M. H. pela prática do crime capitulado no Artigo 28 (Porte de Entorpecentes) da mesma Lei.

Encaminhados à Delegacia de Polícia de Ilha Solteira onde, após tomar ciência dos fatos, o delegado plantonista ratificou a voz de prisão a J. H. pela prática de tráfico de drogas encaminhando-o à cadeia pública de Pereira Barreto, quanto a M. H., após a finalização dos trabalhos foi liberado.