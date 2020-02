Dupla é presa em motel desativado após furto de motos em pátio de apreensões

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira, 30/01, C. E. M. O., de 19 anos e apreendeu o adolescente D. V. M. S., de 14 anos, os dois moradores em Ilha Solteira, acusados de furtarem duas motocicletas do pátio de apreensões. Foi a segunda ação criminosa no local em menos de 24h. Os dois acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A detenção da dupla aconteceu quando policiais militares de Ilha Solteira tiveram a informação de que duas pessoas estariam empurrando duas motocicletas pela avenida Torre de TV. Deslocaram-se rapidamente para o local mas não avistaram ninguém. Porém, resolveram averiguar um Motel desativado que existe no local onde encontraram um cadeado estourado e o portão aberto.

Ao vistoriarem o local os PMs avistaram uma mochila preta com roupas, algumas ferramentas tipo marreta, alicate, ponteiro, pé de cabra e um canivete, bem como duas pessoas, posteriormente identificadas por C. E. M. O., de 19 anos e D. V. M. S., de 14 anos, ambos moradores de Ilha Solteira, além de duas motocicletas.

Ao serem indagados, confessaram a prática do crime de furto das referidas motos, informando que foram subtraídas do pátio de apreensões.

Ambos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, onde o maior foi preso e o menor foi apreendido, ficando ambos à disposição da justiça.

Um outro caso semelhante aconteceu no dia anterior, ou seja, na quarta-feira (29),quando dois adolescentes de 14 anos foram apreendidos e depois liberados pela Polícia Judiciária com três motocicletas furtadas do mesmo pátio de apreensões, totalizando cinco motos furtadas, todas recuperadas e devolvidas ao pátio. Acompanhe abaixo:

PM recupera 3 motos furtadas por adolescentes em pátio de Ilha Solteira

ILHA SOLTEIRA – Dois adolescentes 14 anos foram detidos pela Polícia Militar de Ilha Solteira na manhã quarta-feira (29), que haviam furtado três motos do pátio de apreensões durante a madrugada do mesmo dia. Encaminhados junto com as motos à Delegacia de Polícia do município, foram indiciados por Ato Infracional/furto e liberados ao término da ocorrência. As motos recuperadas foram devolvidas ao pátio de apreensões. (com informações da Comunicação Social do 28º BPM/I).