Auxiliar de serviços gerais é preso acusado de dupla tentativa de feminicídio e ameaça

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu na manhã de terça-feira, 18, em Ilha Solteira, o auxiliar de serviços gerais L. M. S., de 35 anos, acusado de dupla tentativa de feminicídio e ameaça. Ele agrediu violentamente sua ex-sogra, e deu alguns tapas na ex-eposa, que interferiu ao ver a mãe ser agredida. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

O caso inicialmente ocorreu próximo das 22h de segunda-feira, 17, quando o homem invadiu a residência de sua ex-esposa, após arrombar a porta dos fundos.

Naquele momento foi surpreendido pela ex-sogra e passou a agredi-la com um pedaço de cana, além de chutes e socos. A., sua ex esposa, ao ver sua mãe sendo agredida, ligou para a Polícia Militar e tentou intervir, sendo também agredida. Para sorte dela não sofreu ferimentos graves, pois as viaturas da Policiais Militar chegaram rapidamente e o agressor, percebendo isso, acabou fugindo.

O casal encontra-se em processo de separação (divórcio) tendo a mulher, inclusive, medida protetiva em desfavor do ex- marido, que não podia se aproximar dela, ou da casa até uma certa distância.

Ambas foram socorridas pelo Resgate ao Hospital de Ilha Solteira e a ex-sogra do agressor encontra-se em estado gravíssimo, pois sofreu traumatismo craniano e teve as costelas e maxilar fraturados.

PRISÃO DO AGRESSOR

Na manhã de terça-feira, 18, o auxiliar de serviços gerais foi até a residência da família, no assentamento Estrela da Ilha e ameaçou o próprio pai, exigindo que ele o levasse até a cidade de Selvíria/MS, tendo o pai se recusado e ainda acionou a Polícia Militar.

Porém, antes da chegada da PM, ele fugiu novamente, mas desta vez, após diligências pela cidade, o acusado foi preso e encaminhado à DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado em flagrante pelos crimes acima descrito, anexo à violência doméstica.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Na quarta-feira, 19, ele seria encaminhado ao fórum de Pereira Barreto para participar da audiência de custódia.