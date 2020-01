Auxiliar de produção se fere em acidente envolvendo veículo da frota municipal

ANDRADINA – O auxiliar de produção do frigorífico local, G. L. R. C. C., de 23 anos, residente na Vila Mineira, sofreu ferimentos pelo corpo, principalmente joelhos, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de sexta-feira, 03, na rua Isabel Santos Kennetch, bairro Santa Cecília, entre sua motocicleta e um veículo da frota oficial da prefeitura de Andradina. Socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência no 2º DP.

O acidente aconteceu quando a vitima pilotava a Titan FAN 150cc, na cor preta, pela rua Isabel Santos Kennetch, no sentido das ruas Presidente Rossevelt para a José Clemente de Lima e no meiodo quarteirão foi surpreendido pela saída brusca do veículo oficial da frota municipal, um Peugeot Partner, dirigido por O. F. P., 45 anos, residente no local e que saía justamente naquele momento do estacionamento junto ao meio fio.

Sem tempo para frear, o ajudante deprodução bateu forte a moto contra a frente do Peugeot, literalmente “voando” sobre o capô do veículo e sendo lançado no asfalto, tendo sofrido as lesões mais graves nos dois joelhos.

Com o forte impacto a motocicleta sofreu entortamento das duas bengalas, pedal de câmbio, estribo de apoio do pé, lado esquerdo, amassamento do tanque, quebra do farol, paralama dianteiros, aba lateral.

Já veículo oficial sofreu amassamento do parachoque, quebra da grade, ambos dianteiros e furo no radiador.

A perícia técnico/científica foi acionada, registrou os fatos em fotos e tem até 30 dias para emissão de laudo sobre as prováveis causas do acidente.