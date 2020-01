Denunciada, UB tinha plano de expandir Medicina à fronteira de MS

A delação premiada de uma ex-diretora da Universidade Brasil, instituição denunciada por vendas de vaga na unidade de Fernandópolis (São Paulo), cita que o plano de expansão do curso de Medicina incluía Mato Grosso do Sul, especificamente Ponta Porã. O município faz fronteira com Pedro Juan Caballero, no Paraguai, cidade com 15 mil estudantes de Medicina.

A Universidade Brasil foi alvo em 2019 da operação Vagatomia, da PF (Polícia Federal). Dono da instituição, José Fernando Pinto Costa tinha recebido homenagem no ano de 2018 em Mato Grosso do Sul, sendo eleito o “Homem do Ano” pelo Lide (Grupo de Líderes Empresariais).

Na delação, divulgada pelo blog Fausto Macedo, no Estadão, Juliana da Costa e Silva, ex-diretora de graduação, conta que “Dr Fernando” tinha planos de ampliar o curso de Medicina. Ela foi orientada a desenvolver novos projetos pedagógicos em cidades estratégicas.

No começo de 2018, foi aberto edital para abrir cursos de Medicina em municípios periféricos. Segundo a ex-diretora, a instituição escolheu três cidades para concorrer: Ponta Porã, Ji Paraná (Rondônia) e Cruzeiro do Sul.

Sobre fraudes em São Paulo, Juliana da Costa e Silva disse à PF que alunos pagavam até R$ 80 mil por uma vaga na faculdade de Medicina e R$ 100 mil quando a vaga fosse por meio do Fies (Financiamento Estudantil). Ela também cita ter ouvido alunos relatarem que era possível pagar para obter documentação falsa em universidades no Paraguai e Bolívia.

“Então, assim, o que eu sei, o que eu sei é que vários alunos me disseram, alunos mesmo, que confessaram para mim, que eles compram na Bolívia, no Paraguai, um semestre por R$ 20 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil, um exemplo”.

As fraudes foram denunciadas ao Ministério Público Federal por alunos que ingressaram de forma regular na instituição, segundo eles após a qualidade do curso cair por causa do aumento de estudantes de medicina no campus.

O nome Vagatomia foi utilizado em alusão ao termo “tomia”, que significa “corte”, comumente utilizado em palavras que denominam procedimentos cirúrgicos. A Universidade Brasil oferta graduação presencial por meio de polos em Ponta Porã e Nova Andradina. Os cursos no Estado não incluem Medicina. A reportagem entrou em contato com a instituição de ensino, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.