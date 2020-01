Ladrões roubam máquina perto de Riolândia e são presos em rodovia

Pá carregadeira foi subtraída em Riolândia (SP), na noite de sexta-feira (3), e seria levada até Ponta Porã (MS).

INDIANA – Um homem e uma mulher foram presos no sábado (4), após o roubo a uma propriedade rural perto de Riolândia. Eles foram capturados pela Polícia Rodoviária perto de Indiana, região de Presidente Prudente.

De acordo com o apurado pelo VotuporangaTudo , vários bandidos armados invadiram a fazenda às margens da rodovia Miguel Jabur Elias, perto do rio Turvo.

Os criminosos levaram uma máquina pá-carregadeira, R$2.3 mil e celular da vítima.

A máquina tinha rastreamento por satélite e após o acionamento indicou o deslocamento pela rodovia.

Houve a interceptação do caminhão prancha e dois acusados que estavam no transporte foram presos. Eles têm documentos do estado de Paraná. As investigações prosseguem pra prender os outros envolvidos no roubo.

