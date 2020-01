Suspeita de intoxicação em evento em Ilha Solteira lota hospitais

ILHA SOLTEIRA – Dezenas de pessoas eu participantes do “Yanomani”, festival de música eletrônica que acontece desde a última sexta-feira (27), na “Ilha Paraíso”, que fica próximo da divisa entre Ilha Solteira e Santa Fé do Sul, lotaram os hospitais destas duas cidades, com suspeita de intoxicação.

Um ônibus, cheio de participantes do festival, chegou ao hospital na manhã de terça-feira (31), pouco antes das 10h. A informação é que a UPA de Santa Fé do Sul também ficou lotada.

Segundo apurou a reportagem, os primeiros sintomas teriam começado a surgir na noite de segunda-feira (30), começaram a procurar uma unidade de atendimento que funciona dentro do festival.

Em pouco tempo, a procura se multiplicou e os doentes passaram a ser levados para Ilha Solteira e Santa Fé do Sul.

De acordo com reportagem da Rádio de Santa Fé do Sul, participantes relatam dor de barriga, náusea, tontura, dores de estômago e diarreia.

A suspeita principal é de intoxicação pela água, não se sabe se pelo consumo ou pelo banho no local, mas não há nada confirmado por enquanto.

O Hospital de Ilha Solteira informou que um grande número de pessoas passou pelo local nesta terça-feira, mas nenhum com gravidade e sem necessidade de internação.

Todos foram avaliados, orientados e tomaram medicação.

FESTIVAL YANOMAMI

O Festival Yanomani reúne desde sexta-feira cerca de 4 mil pessoas, vindas de várias parte do país.

É o maior evento de música eletrônica já realizado no local.

A maioria das pessoas está acampada no local e parte produz o próprio alimento.

Também há praça de alimentação funcionando durante o evento.

A ilha possui, ainda, uma prainha, bastante frequentada.

Vale ressaltar que o local também sedia o “Atlântida”, outro festival de música eletrônica realizado com sucesso anualmente.

Mas problema do tipo nunca foi registrado.

A organização do festival, por enquanto, não se manifestou.

A informação é que a água do local já estaria sendo analisada.

ilhadenoticias.com