Morre guaraçaiense que assassinou namorada e atirou contra a própria cabeça em Limeira

LIMEIRA – O guaraçaiense Sidney Secreto, conhecido por “Peruca”, de 39 anos, que morava atualmente em Ilha Solteira, teve morte cerebral confirmada ao meio dia desta quinta-feira, 02, e teve os aparelhos que o mantinham vivos desligados. Um equipe médica do hospital de Limeira providenciou a coleta dos órgãos para doação. Depois disso o corpo foi encaminhado ao IML – Instituto Médico Legal daquela cidade e liberado para a família providenciar o velório e sepultamento, que deve acontecer nesta sexta-feira, 03, na cidade de Guaraçaí.

HOMICÍDIO E SUICÍDIO

“Peruca”, de 39 anos, matou a namorada, a estudante de administração Jéssica Alves Teixeira, de 28 anos, e depois tentou o suicídio atirando também contra a própria cabeça. O crime de feminicídio aconteceu na tarde de terça-feira, 31, quando os dois visitavam conhecidos na cidade de Limeira. A Polícia Militar, Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram ao local, mas a mulher já estava morta. Ele foi socorrido em estado gravíssimo ao hospital de Limeira.

O caso aconteceu no bairro Jardim do Lago, região conhecida como “Graminha”. Segundo a Polícia, ela era de Americana (SP) e estudava administração de empresas na Feisa, e morava em Ilha Solteira (SP) com “Peruca”, que é administrador de empresas.

Segundo informações, o crime aconteceu no final da tarde de terça-feira, 31, quando os dois saíram juntos de uma festa em uma chácara de Limeira, em uma caminhonete S10, na cor preta. Quando discutiam, o acusado perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. Em seguida, ainda de acordo com relatos de testemunhas, ela desceu do veículo e correu, tendo ele também descido e continuaram a discussão, momento em que ele sacou a arma, uma pistola e disparou pelo menos 4 vezes contra ela, um na cabeça, dois no tórax e braço. Ela morreu na hora.

Ele ainda foi socorrido com vida ao hospital da cidade de Limeira, mas a morte cerebral era praticamente irreversível, como foi constatado nesta quinta-feira, 02.