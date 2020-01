Rapaz tenta matar irmão com facada no pescoço em Guarani d´Oeste

GUARANI D’OESTE – Uma tentativa de homicídio foi registrada neste dia 1 de janeiro em Guarani d´Oeste, região de Fernandópolis. Um rapaz conhecido como Pedro tentou matar o próprio irmão desferindo uma facada no pescoço.

Segundo informações de populares, os dois tiveram uma discussão entre família. Depois dos fatos, a vítima pegou um lençol e forrou o chão da sala, deitando no local. O suspeito aproveitou a oportunidade e desferiu um golpe de faca no pescoço do irmão. Após efetuar o ato, se trancou dentro do quarto para assistir televisão até ser preso.

A vítima foi socorrida em estado grave por uma equipe do Samu, sendo encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis. Devido à gravidade, Fábio, foi transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Pedro foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Guarani d´Oeste e deve responder pelo crime de tentativa de homicídio.

