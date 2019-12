PMs em serviço na feria livre recebem mimos e felicitações de bom ano

ANDRADINA – Policiais militares que exercem a atividade Delegada, serviço da PM remunerado fora de seu turno de trabalho normal, que circulam pelas feiras livres de Andradina, principalmente aos domingos da rua Ceara, são agraciados com a entrega de mimos e cumprimentos de todos que passam por ele ou que estão em suas respectivas bancas. A reportagem flagrou vários desses momentos.

A senhor Sebastiana, Coordenadora da Feira de domingo, recentemente deu panetone para todos PMs de serviço naquele domingo, demonstrando todo seu carinhos e admiração pelos policiais militares, em sinal de agradecimento por tudo que a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo fez, e tem feito para os cidadãos de bem.

Um dos PMs agraciados com um panetone e dezenas de felicitações de feliz ano Novo foi o capitão PM Valdomiro, um dos policiais militares que mais desenvolve o bom relacionamento com o público em geral. Valdomiro é comandante da 1ª Companhia do 28º Batalhão e disse que é muito importante o reconhecimento público. Não era preciso presentear com mimos, só da população respeitar e admirar a PM já estamos satisfeitos, disse ele.