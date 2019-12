Pintor leva facadas no pescoço ao sofrer tentativa de homicídio no bairro Gasparelli

ANDRADINA – O pintor Jean Carlos Felix de Moura, de 25 anos, está internado na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa local, depois de ser vítima de tentativa de homicídio no final da tarde deste domingo, 29, na rua João Miguel Loureiro (antiga rua 3), da cohab Àlvaro Gasparelli. Segundo informações, o caso teve motivação passional e foi registrado no plantão policial pela Polícia Militar.

O crime aconteceu pouco depois das 18h, quando Jean foi em seu automóvel VW Gol, na cor cinza, até a casa da ex-companheira, localizada no final da antiga rua 3, quase cruzamento com a rua 27, devido o fato dela e Jherody Rangel Moreira, o “Rangel”, de 24 anos, estarem tendo um relacionamento. Vítima e agressor seriam moradores do loteamento Nova Canaã, no bairro Gasparelli.

Depois de discutirem asperamente, Jean apanhou um facão que estava dentro do Gol e tentou partir para cima de Rangel, que estava armado de uma faca, entrando os dois em luta corporal depois de desferirem cabeçadas um no outro.

Em determinado momento, Rangel conseguiu arrancar o facão de Jean, que fugiu a pé por aproximadamente 90 metros, sendo perseguido e alcançado, momento em que foi violentamente atingido por duas facadas no pescoço, altura da nuca, caindo mortalmente ferido. O autor fugiu em seguida, tomando rumo ignorado e não foi localizado até o fechamento dessa edição.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorreu a vítima até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e, imediatamente, transferido para a UTI da Santa Casa local devido seu estado de saúde crítico. Os médicos estavam procurando estabilizar sua situação para uma possível transferência para a Santa Casa de Araçatuba.

A Polícia Militar preservou o local onde aconteceu a tentativa de homicídio para o trabalho da perícia técnico científica, de onde foram recolhidos no meio da rua uma faca, um facão, dois pares de chinelos dos dois envolvidos.

Na Delegacia de Polícia foi registrado boletim de ocorrência de tentativa de ocorrência de autoria conhecida e tendo como motivação um caso passional. Será investigado ainda um possível triangulo amoroso por parte de Rangel, o que teria motivado a reação intempestiva da vítima Jean.