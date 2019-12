Estudante ferido em acidente embaixo do viaduto da ria J. A. Carvalho

ANDRADINA – O estudante J. V. S. G., de 21 anos, residente no Jardim Brasil, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito na manhã do dia 18, na rua Riachuelo, embaixo do viaduto mas conhecido por “viaduto da J. A.”, centro. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a CG 125cc FAN, na cor preta, pela rua Riachuelo, sentido bairro/centro, e ao passar por debaixo do referido viaduto, não percebeu quando o motorista de uma caminhonete Toyota Hillux, na cor preta, freou forte devido o motorista de um veículo à sua frente ter aberto a porta repentinamente.

Sem tempo de evitar o acidente, o rapaz bateu forte a motocicleta contra o lado esquerdo do parachoque traseiro da caminhonete, caindo no asfalto, sofrendo os ferimentos pelo corpo.

Quando os policiais militares que atenderam a ocorrência foram conferir a documentação dos condutores e dos veículos envolvidos, constatou que o licenciamento da Hillux estava vencido, determinando seu recolhimento ao pátio de apreensões. O veículo sofreu amassamento do parachoque e da tampa traseira, lado traseiro esquerdo.

Já a motocicleta sofreu quebra do painel, farol, entortamento da bengala e amassamento no tanque. A moto ficou sob a responsabilidade de uma pessoa representante de um escritório de contabilidade.