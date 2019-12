Dupla é detida pela PM e recupera moto furtada em Andradina

Os dois jovens, um deles morador em Castilho, foram encaminhados ao plantão policial e liberados ao final da ocorrência. Moto passará por perícia

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na tarde de segunda-feira, 23, o serviços gerais Daniel da Silva, 18 anos, morador no conjunto habitacional “Quinta dos Castanheira” e o desempregado João Paulo Santana Mendes, 18 anos, morador do bairro Laranjeiras, em Castilho e recuperou uma motocicleta marca DAFRA, modelo RIVA 150cc,na cor branca, que havia sido furtada no último dia 20. Os dois jovens foram liberados ao término da ocorrência.

A localização da motocicleta aconteceu quando policiais militares receberam informação anônima do provável paradeiro dela, deslocando-se até a rua José Castanheira Pedrosa, no bairro ‘Quinta dos Castanheiras’ onde localizaram a motocicleta, já sem a placa e com a numeração de chassi e motor suprimidos (pinados), escondida em um matagal nas imediações.

No local foram detidos Daniel da Silva, 18 anos, serviços gerais, morador do próprio local e João Paulo Santana Mendes, 18 anos, desempregado, morador do bairro Laranjeiras, em Castilho.

Ao serem questionados declararam que uma pessoa desconhecida havia deixado a motocicleta naquele local já descaracterizada.

Diante dos fatos ambos foram conduzidos ao Plantão Permanente onde foi elaborado boletim de ocorrência de natureza Auto Localizado, sendo a motocicleta apreendida para ser objeto de perícia e os conduzidos liberados ao término da ocorrência.

“FUMÃO”

O proprietário da motocicleta, um comerciante conhecido pelo apelido de “Fumão”, informou à reportagem que chegou até ele denúncias de que a dupla estava se exibindo com ela no bosquinho existente no interior do “Quinta dos Castanheiras”. Algumas pessoas até descobriram onde ela estava sendo escondida, possibilitando que a mesma fosse localizada pela PM após denúncia.