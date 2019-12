Envolvido em queda de moto no trevo recusa encaminhamento ao UPA

ANDRADINA – Um rapaz envolvido em uma queda de motocicleta na manhã do dia 18, no cruzamento da Av. Guanabara com rua Gabriel Teixeira de Barros, próximo do trevo com a rodovia Marechal Rondon, sofreu escoriações e contusões no braço esquerdo, foi atendido pelos bombeiros, porém, quando foi informado que seria encaminhado até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, recusou prontamente, tirou a tipóia e dispensou os bombeiros. A Polícia nem foi acionada.

A queda acidental aconteceu quando o rapaz pilotava a Honda 500cc, na cor roxa, pela avenida Guanabara, sentido trevo/centro e ao chegar no cruzamento com a rua Gabriel Teixeira de Barros, por motivos não esclarecidos, sofreu um queda violenta no asfalto.

Com o braço machucado, o rapaz recebeu ajuda de transeuntes para retirar a moto do meio da movimentada via, até a chegada dos bombeiros. Em seguida chegaram parentes e amigos dele, que preferiram que ele nem fosse até a UPA.

Com a queda a motocicleta sofreu entortamento completo do guidão, quebra da aba lateral, retrovisores, painel e amassamento do tanque. Ela foi levada para uma garagem localizada naquele cruzamento até que o proprietário a encaminhasse para uma oficina Honda.