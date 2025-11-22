Eventos natalinos movimentam fim de ano em Andradina

ANDRADINA – A programação especial de Natal em Andradina contará com uma série de atrações gratuitas distribuídas entre novembro e dezembro, reunindo música, dança, atividades culturais e apresentações temáticas para toda a família. Os eventos serão realizados principalmente na Praça Moura Andrade e no Estádio Municipal, com participação de artistas locais, grupos culturais e personagens infantis.

As celebrações começaram no dia 21 de novembro, com o tradicional Acender das Luzes de Natal na Praça Moura Andrade, às 19h30, trazendo o Projeto Guri, uma cantata de Natal e show de harpa paraguaia. No dia 22 de novembro, a magia continua com a Chegada do Papai Noel, no Estádio Municipal, em um desfile que contará com a Atamor e personagens da Disney.

No dia 28 de novembro, o Festival Projeto Artedute ocupa o Ginásio de Esportes a partir das 19h30, com apresentações de dança e o tema “Disneys”.

A agenda segue intensa no mês de dezembro. No dia 10, a Praça Moura Andrade recebe o Festival da APAE, com coral e atrações natalinas. No dia 11, o público poderá acompanhar o show de pagode com Alto Clima, também às 19h30.

No dia 12, a praça se transforma em cenário de “Um Conto de Natal”, reunindo personagens da Disney, o palhaço Shampoo e um show de mágica. A programação musical continua no dia 13, com o espetáculo “Tributo ao Rei do Baião”, interpretado por Clécio Recife e banda.

A partir do dia 14, começam as atrações temáticas maiores, como o Natal Musical, com o Coral Artedute e a Orquestra de Viola Caipira. No dia 15, o evento “Um Encanto de Natal” promete encantar o público com personagens da Disney e a presença do Papai Noel.

O Natal Sertanejo toma conta da praça no dia 16, reunindo Mel Rocca, Day Baroni, Darlete Dias, Marco Túlio e Luciano, além de Bruna Maia e Adriana. No dia 17, o destaque vai para o espetáculo infantil “O Rei Leão”, com participação da Fábrica Kids e personagens animados.

A dupla Maria Cecília e Rodolfo sobe ao palco no dia 18, seguida por Danilo & Davi no dia 19, ambos com shows sertanejos a partir das 19h30.

Encerrando a programação, o dia 20 de dezembro traz a Vila Natalina, a partir das 19h, com danças, corais, personagens da Disney e área kids gratuita, prometendo uma noite especial para as famílias que desejam vivenciar o clima natalino na cidade.

Com uma agenda diversificada, Andradina se prepara para celebrar o Natal com cultura, entretenimento e atrações para todas as idades.